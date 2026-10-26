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MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia

Sepang ospita la seconda tappa del trittico e impone ancora delle notti senza sonno agli appassionati, che potranno seguire tutta l'azione in pista live su Sky Sport MotoGP e sull'app Now. TV8 invece offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint nella giornata di sabato, mentre le gare domenicali delle tre classi saranno in differita.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 26 ott 2026, 09:23

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo che il saluto a Phillip Island è stato molto diverso da come tutti avrebbero sperato, con la cancellazione della gara domenicale a causa del maltempo, la MotoGP è pronta a tuffarsi nel secondo appuntamento della sua tripletta, che andrà in scena a Sepang.

Il Gran Premio della Malesia potrebbe essere una tappa fondamentale nella corsa al titolo, perché resta da capire se Jorge Martin potrà essere della partita o meno. La cancellazione del GP d'Australia gli ha permesso di rimanere a soli 10 punti dal nuovo leader Marc Marquez, ma nella caduta avvenuta nella Sprint si è procurato la frattura del radio del braccio destro.

Fortunatamente, si tratta di una frattura composta, che non necessita di un'operazione, quindi giovedì "Martinator" proverà ad ottenere il "fit". Ma anche se dovesse arrivare la luce verde dall'equipe guidata dal dottor Angel Charte, bisognerà capire quanto questo infortunio peserà sulla competitività del pilota dell'Aprilia.

Sfumata l'occasione di allungare nella domenica australiana, il weekend malese sembra comunque una buona opportunità per farlo per il rivale della Ducati, che ora appare oggettivamente nelle condizioni ideali per andare a caccia della sua decima corona.

Con 50 punti da recuperare e solamente 148 ancora in palio, per Marco Bezzecchi sembra molto difficile poter provare a reinserirsi nella contesa. Tuttavia, Sepang rappresenta una sorta di ultima spiaggia per lui, quindi c'è da scommettere che il riminese tenterà di mettere in campo tutto ciò che ha a disposizione per provarci.

Come sempre, però, non bisogna dare per scontato che la battaglia possa essere riservata solamente ai contendenti al titolo. Per esempio, Alex Marquez è sempre stato velocissimo sul tracciato alle porte di Kuala Lumpur, sul quale si è imposto lo scorso anno, dopo averlo fatto nella Sprint nel 2023. Ma sono tanti quelli che proveranno ancora a lasciare un segno in questo 2026.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE di Motorsport.com.

I piloti e le moto si schierano

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio della Malesia

La MotoGP prosegue il tuo tour asiatico con la tappa di Sepang. Il format previsto per il weekend malese è quello tradizionale, ma complice il fuso orario la Sprint scatterà quando in Italia saranno le 8:00 di sabato. Stesso orario anche per la gara lunga di domenica.

Venerdì 30 ottobre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 31 ottobre

FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20

Sprint MotoGP: 8:00 (10 giri, differita ore 9:45 di domenica su TV8)

Domenica 1 novembre

Warm-Up MotoGP: 3:40-3:50

Gara Moto3: 4:00 (15 giri, differita ore 11:00 su TV8)

Gara Moto2: 6:15 (17 giri, differita ore 12:15 su TV8)

Gara MotoGP: 8:00 (20 giri, differita ore 14:00 su TV8)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio della Malesia

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 11:00 Moto3; ore 12:15 Moto2; ore 14:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio della Malesia

Sabato 31 ottobre

Sprint MotoGP: dalle ore 7:30

Domenica 1 novembre

Gara MotoGP: dalle ore 7:30

La partenza della gara

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il tracciato di Sepang

Il Sepang International Circuit è uno dei tracciati più amati tra quelli progettati dal rinomato ingegnere tedesco Hermann Tilke, come ha dimostrato il recente ritorno della Formula 1 con il Gran Premio del Bahrain.

Il circuito è stato completato in meno di 14 mesi, insieme ad un complesso che comprende negozi, un hotel e persino un campo da golf, prima di ospitare il suo primo Gran Premio nel Campionato del Mondo di Motociclismo, nel 1999, subentrando a Shah Alam e Johor.

Il tracciato si trova a circa 50 chilometri da Kuala Lumpur e ospita i primi test pre-stagionali della MotoGP, a febbraio. È uno dei circuiti più impegnativi dal punto di vista fisico e le condizioni meteorologiche sono molto variabili, con momenti di grande caldo alternati ad acquazzoni improvvisi.

Valentino Rossi è il pilota con il maggior numero di vittorie a Sepang: sei nella classe regina, una nella 500cc e cinque in MotoGP. È lì che, nel 2015, è scoppiata la sua rivalità con Marc Marquez, per il quale invece il circuito malese è uno dei meno preferiti: ha vinto solo una volta nella 125cc (2010) e due volte in MotoGP (2014 e 2018).

Dani Pedrosa è stato un altro dei grandi dominatori a Sepang, con 5 vittorie in tutte le categorie, tre con le moto di classe regina. Alex Marquez si è imposto lì lo scorso anno, Pecco Bagnaia ci è riuscito nel 2024 e nel 2022, ed Enea Bastianini nel 2023.

Il circuito di Sepang è uno dei più lunghi dell’intero calendario della MotoGP. Le gare del Gran Premio della Malesia saranno quindi di pochi giri: si correranno 20 giri nella gara principale di domenica e 10 nella Sprint di sabato. Nel Campionato del Mondo Moto2 si correranno invece 17 giri, mentre nella Moto3 saranno 15.

Lunghezza del circuito

5.5 km

Larghezza del circuito

16 metri Curve 15 curve (10 a destra e 5 a sinistra) Rettilineo più lungo

920 metri

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