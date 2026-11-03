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MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Qatar

Marc Marquez si gioca il suo primo match point sotto alle luci artificiali di Lusail e questo fine settimana gli appassionati avranno varie opzioni: Sky Sport MotoGP e l'app Now offriranno live tutta l'azione in pista. Dirette anche su TV8, con le qualifiche e la Sprint sabato e le gare delle tre classi alla domenica.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 3 nov 2026, 09:48

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: KTM

La MotoGP si avvia verso la conclusione della tripletta asiatica della stagione 2026, che termina con il tanto discusso Gran Premio del Qatar, che alla fine sembra destinato a disputarsi regolarmente nonostante la maggior parte del paddock fosse contraria a recarsi a Lusail, visto il conflitto che continua ad interessare il Medio Oriente.

In ogni caso, la griglia non sarà al completo, perché c'è anche chi, a dispetto delle minacce di sanzioni sportive, ha deciso di fare un passo indietro. E questo è il caso della Yamaha, che non ritiene ci siano le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare i propri dipendenti e quindi ha scelto di rinunciare, sia con la sua squadra ufficiale che con il Prima Pramac Racing.

Ma sono diverse le defezioni che potrebbero arrivare anche dai piloti infortunati. Già certa quella di Alex Marquez, che dopo Sepang è rientrato in Spagna per farsi rimuovere la placca che gli era stata inserita sulla clavicola dopo l'infortunio di Barcellona. Tuttavia, l'elenco potrebbe comprendere anche Raul Fernandez (indice e medio della mano destra fratturati), Fermin Aldeguer (frattura del pollice della mano destra), Joan Mir (riacutizzarsi di capogiri ed offuscamento della vista durante il GP della Malesia) e Jorge Martin.

E' chiaro che l'assenza più pesante sarebbe quella del pilota dell'Aprilia, rimasto l'unico ostacolo concreto tra Marc Marquez e la sua decima corona iridata. "Martinator" ha provato a correre a Sepang lo scorso fine settimana, a pochi giorni dalla frattura del radio destro rimediata in Australia, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo la FP2. Anche lui è rientrato in Spagna e non è da escludere un suo eventuale forfait.

Uno scenario che renderebbe molto concreta la possibilità che il #93 possa chiudere i giochi con due gare d'anticipo. Con un vantaggio di 44 punti, sarebbe campione se riuscisse a guadagnare almeno 30 punti su Martin e 8 su Marco Bezzecchi, che è terzo in classifica. Paradossalmente, dunque, quello del Qatar potrebbe essere proprio il round decisivo della stagione 2026.

Di seguito trovate il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio del Qatar

Archiviate le gare con il fuso orario asiatico, la notturna di Lusail offre un programma meno impegnativo per gli appassionati italiani, con le gare che andranno in scena a metà pomeriggio. Sia la Sprint di sabato che la gara lunga di domenica scatteranno infatti quando in Italia saranno le 16:00.

Venerdì 6 novembre

FP1 Moto3: 11:00-11:35

FP1 Moto2: 11:50-12:30

FP1 MotoGP: 12:45-13:30

P Moto3: 15:15-15:50

P Moto2: 16:05-16:45

P MotoGP: 17:00-18:00

Sabato 7 novembre

FP2 Moto3: 10:30-11:00

FP2 Moto2: 11:15-11:45

FP2 MotoGP: 12:00-12:30

Qualifiche MotoGP: 12:40-13:20

Qualifiche Moto3: 14:50-15:30

Qualifiche Moto2: 15:45-16:25

Sprint MotoGP: 17:00 (11 giri)

Domenica 8 novembre

Warm-Up MotoGP: 12:40-12:50

Gara Moto3: 14:00 (16 giri, differita ore 10:50 su TV8)

Gara Moto2: 15:15 (18 giri, differita ore 12:05 su TV8)

Gara MotoGP: 17:00 (22 giri, differita ore 13:55 su TV8)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio del Qatar

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Diretta delle gare delle tre classi nella giornata di domenica.

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Qatar

Sabato 7 novembre

Sprint MotoGP: dalle ore 16:30

Domenica 8 novembre

Gara MotoGP: dalle ore 16:30

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Lusail

Ci sono circuiti che si distinguono per una curva, altri per un rettilineo infinito ed altri ancora per la loro storia. Lusail ha un’identità ben diversa: quella delle moto che sfrecciano a tutta velocità sotto migliaia di riflettori nel cuore della notte.

Il Lusail International Circuit, situato alle porte di Doha, è entrato a far parte del Campionato del Mondo nel 2004 e nel 2008 ha fatto storia ospitando la prima gara notturna della MotoGP. Da allora, l’illuminazione artificiale e il deserto sono diventati due elementi indissolubili di questo Gran Premio.

Il tracciato presenta un rettilineo principale di oltre un chilometro, dove le MotoGP possono superare i 350 km/h, e una successione di curve veloci che premiano la stabilità e la precisione, specialmente quando gli pneumatici iniziano a perdere prestazioni.

E c'è un altro fattore che può complicare le cose: la sabbia. Il vento del deserto può sporcare l'asfalto e ridurre l'aderenza, soprattutto fuori dalla traiettoria ideale. A Lusail, uscire di qualche centimetro dalla traiettoria ideale può rivelarsi un problema molto più grave di quanto sembri.

Caratteristica Dato Circuito Lusail International Circuit Ubicazione Lusail, Qatar Lunghezza 5,38 km Curve 16 Rettilineo più lungo 1.068 metri Prima edizione 2004 Prima gara notturna 2008 Durata gara Sprint MotoGP 11 giri Durata gara principale MotoGP 22 giri Record assoluto sul giro Marc Marquez, 1'50"499 (2025)

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