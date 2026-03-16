MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Brasile

La MotoGP approda in Sudamerica per il suo secondo appuntamento stagionale. Ma questa volta non in Argentina, come nel passato recente, bensì in Brasile. Si fa tappa a Goiania, su un circuito che ha già ospitato il Motomondiale alla fine degli anni '80, ma che da allora è stato rinnovato per venire incontro alle esigenze di moto sempre più performanti e potenti.

Si arriva a questo secondo round con diverse sorprese. Su tutte il nome del leader iridato perché, prima del GP della Thailandia che ha aperto la stagione, sicuramente in pochi avrebbero scommesso su Pedro Acosta. Il pilota della KTM invece è stato grande protagonista a Buriram, cogliendo la sua prima vittoria in una Sprint e chiudendo secondo nella gara domenicale.

Gara lunga che invece è stata dominata da Marco Bezzecchi e dell'Aprilia, che ha dato vita ad una fuga solitaria. Il riminese ha riscattato l'errore commesso nella Sprint, con una caduta avvenuta al secondo giro, quando era al comando e sembrava avere le carte in regola per puntare al successo. Se arriverà una conferma anche in Brasile, per "Simply the Bez" si potrebbe davvero ritagliare il ruolo di anti-Marquez. Ma occhio in generale alla Casa di Noale, che a Buriram ha piazzato quattro RS-GP nelle prime cinque posizioni.

Quello che è mancato in Thailandia è stato proprio il campione del mondo in carica. Sconfitto nella Sprint a causa di una penalità inflitta proprio all'ultimo giro per un contatto con Acosta, Marc Marquez è stato costretto al ritiro nella gara lunga dopo aver piegato il cerchio posteriore su un cordolo. Ma per tutto il contingente Ducati è stato un weekend amaro, visto che si è interrotto il filotto di 88 podi consecutivi, con la prima delle Desmosedici GP che ha chiuso addirittura sesta con Fabio Di Giannantonio.

Per gli uomini di Borgo Panigale urge quindi un riscatto, ma è un discorso che vale anche e soprattutto per la Honda e per la Yamaha. La prima ha iniziato la stagione al di sotto delle aspettative, dopo un inverno molto positivo, mentre la seconda deve provare a togliersi di dosso l'etichetta di "Cenerentola", perché con la nuova M1 V4 sembra davvero distante dal resto del gruppo.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend con gli orari italiani e la programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio del Brasile

Quello della MotoGP è un ritorno in Brasile dopo tanti anni. Trattandosi di un circuito "nuovo" (non ci si corre dagli anni '80), sul quale non è stato possibile effettuare dei test prima del GP, i piloti delle tre classi avranno a disposizione delle sessioni di prove libere più lunghe nella giornata di venerdì. Per esempio, il turno pomeridiano della MotoGP durerà 75 minuti e non i 60 tradizionali. Ovviamente, correndo in Sudamerica, bisognerà prestare attenzione anche al fuso orario: la Sprint scatterà sabato quando in Italia saranno le 19:00. Stesso orario anche per la gara lunga di domenica.

Venerdì 20 marzo

FP1 Moto3: 13:00-13:45

FP1 Moto2: 14:00-14:50

FP1 MotoGP: 15:05-16:05

P Moto3: 17:15-18:00

P Moto2: 18:15-19:05

P MotoGP: 19:20-20:35

Sabato 21 marzo

FP2 Moto3: 12:40-13:10

FP2 Moto2: 13:25-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:40

Qualifiche MotoGP: 14:50-15:30

Qualifiche Moto3: 16:45-17:25

Qualifiche Moto2: 17:40-18:20

Sprint MotoGP: 19:00 (15 giri)

Domenica 22 marzo

Warm-Up MotoGP: 14:40-14:50

Gara Moto3: 16:00 (24 giri)

Gara Moto2: 17:15 (26 giri)

Gara MotoGP: 19:00 (31 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio del Brasile

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 18:30; Moto2 ore 19:50 MotoGP ore 21:30).

Circuito Goiania panoramica generale

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Goiania

Il circuito di Goiania, oggi denominato Autodromo Internacional Ayrton Senna, torna nel calendario del Campionato del Mondo di Motociclismo dopo aver ospitato il Gran Premio del Brasile tra il 1987 e il 1989 (anni in cui Wayne Gardner, Eddie Lawson e Kevin Schwantz vinsero nella classe 500cc, prima che l’appuntamento si spostasse a Interlagos o a Jacarepaguá, già come GP di Rio de Janeiro).

Da allora, Goiania è cambiata parecchio, per adattarsi ai tempi e tornare ad accogliere le moto della classe regina, più veloci e, di conseguenza, con una maggiore necessità di vie di fuga per garantire la sicurezza. I suoi 3,835 chilometri presentano 12 curve che combinano rettilinei veloci con tornanti tecnici, curve a velocità medio-alta, ma anche con qualche staccata impegnativa.

Il nuovo circuito di Goiania sarà di gran lunga uno dei tracciati più corti dell'intero calendario del Campionato del Mondo MotoGP. Le gare del Gran Premio del Brasile nella categoria regina saranno di 31 giri, per quanto riguarda quella di domenica, e di 15 giri, nel caso della Sprint di sabato. Inoltre, in Moto2 si disputeranno ben 26 giri, mentre in Moto3 saranno 24.