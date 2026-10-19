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MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Australia

La MotoGP fa tappa per l'ultima volta a Phillip Island per il primo appuntamento della tripletta. Gli appassionati disposti a non dormire potranno seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e sull'app Now, ma occhio al cambio dell'ora nella notte tra sabato e domenica. TV8 invece sarà live sabato ed in differita domenica.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 19 ott 2026, 07:44

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pensare che questa sarà l'ultima volta che la MotoGP farà tappa a Phillip Island fa veramente strano, perché parliamo di una pista che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport che amiamo. Se non altro, anche questa volta il Gran Premio d'Australia, che dal prossimo anno si trasferirà sul cittadino di Adelaide, può avere però un grande peso nell'economia della stagione 2026.

Dopo 17 dei 22 Gran Premi previsti, infatti, Jorge Martin e Marc Marquez sono separati tra loro da appena due punti e il velocissimo circuito che si affaccia sull'oceano potrebbe regalarci un grande duello. I suoi curvoni veloci potrebbero favorire l'Aprilia rispetto alla Ducati, ma il layout antiorario invece è tra i prediletti del #93, quindi sembra tutto aperto ad ogni risultato.

Se le Aprilia dovessero confermarsi competitive, non si può non considerare Marco Bezzecchi. Con i suoi 46 punti di distacco, il weekend australiano rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il riminese. Rinfrancato dal successo di Mandalika, il portacolori della Casa di Noale era stato velocissimo lo scorso anno a Phillip Island, come confermato dalla vittoria nella Sprint e dal terzo posto ottenuto domenica nonostante una doppia long lap penalty da scontare.

Un altro che potrebbe inserirsi nella battaglia è poi Raul Fernandez, reduce dalla pole e dal secondo posto in Indonesia, che lo scorso anno ha colto proprio in Australia il suo primo successo nella classe regina. Ma, come sempre, questa stagione ci ha insegnato che in ogni fine settimana può venire fuori anche qualche protagonista inatteso, quindi non serve perdersi in pronostici che lasciano il tempo che trovano.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend di Phillip Island con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8. Complice il fuso orario, questa volta invece Motorsport.com non offrirà il LIVE della Sprint e della gara lunga.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio d'Australia

Il Gran Premio d'Australia è quello che richiede gli sforzi maggiori agli appassionati italiani, perché il fuso orario di Phillip Island impone delle vere e proprie notti insonni. Per esempio, la Sprint scatterà alle 6:00 di sabato. Non dimenticatevi poi che nella notte tra sabato e domenica torna l'ora solare e questo incide inevitabilmente sul programma.

La cosa curiosa è che la Moto3 prenderà il via alle 2:00, ma poi alle tre bisognerà rimettere le lancette indietro di un'ora, quindi i semafori della Moto2 si spegneranno alle 2:15 e quelli della MotoGP alle 4:00.

Venerdì 23 ottobre

FP1 Moto3: 0:00-0:35

FP1 Moto2: 0:50-1:30

FP1 MotoGP: 1:45-2:30

P Moto3: 4:15-4:50

P Moto2: 5:05-5:45

P MotoGP: 6:00-7:00

Sabato 24 ottobre

FP2 Moto3: 23:40-0:10

FP2 Moto2: 0:25-0:55

FP2 MotoGP: 1:10-1:40

Qualifiche MotoGP: 1:50-2:30

Qualifiche Moto3: 3:45-4:25

Qualifiche Moto2: 4:40-5:20

Sprint MotoGP: 6:00 (13 giri, differita domenica ore 9:45 su TV8)

Domenica 25 ottobre

Warm-Up MotoGP: 0:40-0:50

Gara Moto3: 2:00 (21 giri, differita ore 11:00 su TV8)

Gara Moto2: 2:15 (23 giri, differita ore 12:15 su TV8)

Gara MotoGP: 4:00 (27 giri, differita ore 14:00 su TV8)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio d'Australia

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato (differita della Sprint domenica mattina alle ore 9:45). Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 11:00 Moto3; ore 12:15 Moto2; ore 14:00 MotoGP).

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

MotoGP 2026: l'ultima volta sulla leggendaria Phillip Island

Il circuito di Phillip Island è uno dei più iconici dell’intero calendario della MotoGP e uno dei più amati, sia dai piloti che dai tifosi. L'isola su cui sorge ha ospitato gare fin dagli anni '20, anche se il tracciato permanente fu costruito solo nel 1956. Dopo essere stato abbandonato nei decenni successivi, fu ristrutturato nel 1985 e, dopo aver ospitato il Motomondiale nel 1989 e nel 1990, subentrò a Eastern Creek come sede del Gran Premio d'Australia a partire dalla stagione 1997.

Tuttavia, l’edizione del 2026 sarà l’ultima a Phillip Island, a causa dei problemi logistici che presenta (accessi, alloggi, condizioni meteorologiche) e del desiderio della MotoGP di avvicinare l’azione al centro delle città; per questo motivo, Adelaide diventerà la nuova sede a partire dal 2027. L’anno prossimo sarà anche l’ultima tappa del Mondiale SBK (che si sposterà al The Bend Motorsport Park), anche se il circuito continuerà ad essere utilizzato grazie alle Supercars, nonostante il timore che possa trasformarsi in un campo da golf.

Valentino Rossi rimarrà per sempre il pilota con il maggior numero di vittorie a Phillip Island, otto (cinque in MotoGP, una nella 500cc e due nella 250cc). Tuttavia, se consideriamo solo la classe regina, le sue sei vittorie sono state eguagliate dall’eroe locale, Casey Stoner, che ha vinto in casa per sei anni consecutivi tra il 2007 e il 2012. Il prossimo nella classifica è Marc Marquez, con cinque vittorie, quattro in MotoGP e una in Moto2. Avrà quindi l’opportunità di eguagliare il mitico #27, anche se non tutte le sue vittorie sono state ottenute con le moto di grossa cilindrata.

Il circuito di Phillip Island è un tracciato di media lunghezza se lo si confronta con gli altri del calendario della MotoGP. Le gare del Gran Premio d’Australia avranno la stessa distanza di quelle dell’Indonesia nella classe regina: 27 giri per quella lunga di domenica e 13 per la Sprint di sabato. Nel Campionato del Mondo di Moto2 si correranno invece 23 giri, mentre nella Moto3 saranno 21.

Lunghezza del circuito

4,45 km

Larghezza del circuito

13 metrosi Curve 12 (5 a destra e 7 a sinistra) Rettilineo più lungo

900 metri

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