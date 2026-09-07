MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini

La MotoGP torna a casa nostra, a Misano, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e c'è una forte aria di derby tricolore. A contendersi la corona sono infatti l'Aprilia e la Ducati e, dopo che al Mugello sono stati gli uomini di Noale a dominare la scena con una doppietta, c'è da scommettere che i rivali di Borgo Panigale le proveranno tutte per rendere pan per focaccia in riva all'Adriatico.

Si arriva in Romagna con in vetta alla classifica Jorge Martin, reduce da un weekend non particolarmente esaltante ad Aragon, che comunque gli ha permesso di conservare 19 punti di margine nei confronti di un Marc Marquez che invece al MotorLand è stato straripante, conquistando un'altra doppietta su quello che è sempre stato uno dei suoi feudi.

Per il ducatista però Misano sarà un esame importante, perché si torna a correre su una pista che gira in senso orario, quindi con prevalenza di curve a destra. E nella pausa tra le due gare abbiamo avuto modo di vedere quanto siano malconci il braccio e la spalla destra del nove volte campione del mondo, con la foto che ha pubblicato sui suoi canali social.

Ma c'è un altro fattore che non si può mai dimenticare sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ovvero la voglia di fare bene dei piloti italiani, che vivono praticamente tutti nel raggio di pochissimi chilometri. Su tutti, Marco Bezzecchi, che dopo la pausa estiva, a dispetto di un infortunio al ginocchio che lo tormenta più del previsto, sembra aver ritrovato la serenità di inizio stagione ed è reduce da quattro podi consecutivi tra gare lunghe e Sprint.

Anche il pilota dell'Aprilia è pienamento in corsa per il titolo, essendo solo a 24 punti di distacco dal vicino di box. Quarto poi c'è Fabio Di Giannantonio, che ha visto crescere il suo distacco a 48 punti, ma non sembra avere intenzione di arrendersi proprio ora, nonostante una ripartenza dopo le vacanze che non è stata troppo brillante per l'alfiere della Pertamina Enduro VR46.

Senza dimenticare che Misano è stata storicamente una pista amica per Pecco Bagnaia, che avrebbe davvero bisogno di un weekend positivo per provare ad uscire dalla crisi con cui ha iniziato la seconda parte della stagione. Attenzione poi anche a possibili outsider, come un Pedro Acosta reduce dal secondo posto di Aragon con la sua KTM, o i piloti dell'Aprilia Trackhouse, ormai presenze fisse al top.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend di Misano, oltre alla programmazione televisivia di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

La MotoGP torna a fare tappa a casa nostra a Misano e sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli ripropone il format tradizionale. Questo vuol dire che la Sprint scatterà alle ore 14:00 di sabato e la gara lunga alle 15:00 di domenica.

Venerdì 11 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 12 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Domenica 13 settembre

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Diretta delle gare delle tre classi nella giornata di domenica.

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Sabato 12 settembre

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 13 settembre

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Misano

Sebbene sia sede del Gran Premio di San Marino, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si trova nella regione italiana dell’Emilia-Romagna. È stato costruito nel 1972, ma da allora è stato sottoposto a diversi interventi di ristrutturazione.

Inizialmente ha ospitato il Gran Premio d’Italia fino all’inizio degli anni ’90, mentre in questo secolo, nel 2007, è stato sottoposto ad un importante intervento di ristrutturazione delle strutture e del tracciato. Ha ospitato l’evento sotto la bandiera di San Marino tra il 1981 e il 1987, nel 1991 e nel 1993, e successivamente in modo ininterrotto dal 2007.

Sebbene Misano sia la "casa" di Valentino Rossi, data la vicinanza del circuito al suo paese natale, Tavullia, Marc Marquez è il grande dominatore di questa pista. Vi ha vinto otto volte: cinque nella classe regina (2015, 2017, 2019, 2024 e 2025), due in Moto2 e una nella 125cc. Jorge Lorenzo (2011-2013) e il numero 46 (2008, 2009 e 2014) hanno vinto tre volte nella classe regina.

Il circuito di Misano è uno dei più corti del calendario della MotoGP, pertanto il numero di giri sarà maggiore rispetto ad altri weekend. Le gare del Gran Premio di San Marino prevedono 27 giri per quella di domenica e 13 la Sprint di sabato. Nella Moto2 si correranno invece 22 giri, mentre nella Moto3 saranno 20.

Lunghezza del circuito 4,2 km Larghezza del circuito 12 metri Curve 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) Rettilineo più lungo 530 metri