MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Repubblica Ceca

Dopo il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, la 100° della sua carriera nel Motomondiale, e l'harakiri dell'Aprilia in Ungheria, il Mondiale MotoGP vive un altro capitolo molto importante della stagione 2026 con il Gran Premio di Repubblica Ceca.

Brno ospita la nona tappa del calendario e, nonostante il doppio zero domenicale di Balaton Park, la Casa di Noale ci arriva con i suoi due piloti ancora saldamente in vetta alla classifica. A comandare è sempre Marco Bezzecchi, forte di 20 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno Jorge Martin, che dovrà provare a farsi perdonare lo "strike" del via ungherese.

Al terzo posto c'è sempre Fabio Di Giannantonio, ancora il primo dei ducatisti con il suo -48, nonostante un ultimo weekend al di sotto delle aspettative, nel quale anche lui è rimasto coinvolto nel caos generato da "Martinator". L'uomo da tenere d'occhio però sarà senza ombra di dubbio il già citato Marquez, atteso alla prova di una pista decisamente più impegnativa dal punto di vista fisico e che gira in senso orario, quindi con prevalenza di curve a destra.

Dopo aver ridotto di 30 punti il divario in classifica su Bezzecchi in un solo weekend, portandolo a 72, Brno sarà un banco di prova fondamentale per capire quali possono essere le reali ambizioni del campione del mondo in carica, ma anche le condizioni della spalla destra operata qualche settimana fa, testandole su una pista più "vera".

Non bisogna dimenticare poi Pedro Acosta, reduce da un doppio secondo posto in Ungheria con la sua KTM, ma anche Pecco Bagnaia che, seppur in maniera un po' fortunosa, a Balaton Park è riuscito a conquistare il suo terzo podio consecutivo. Segno che, piano piano, il feeling con la Desmosedici GP26 sta sbocciando.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend di Brno, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8. Ma anche quella dei LIVE di Motorsport.com, che vi offrirà la diretta testuale della Sprint e della gara lunga.

Marc Marquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio di Repubblica Ceca

Il weekend di Brno apre l'ultimo "back to back" prima della pausa estiva. Il format previsto per il fine settimana sul saliscendi ceco è quello tradizionale, quindi la Sprint della MotoGP scatterà alle ore 15:00 di sabato e la gara lunga alle ore 14:00 di domenica. Lunedì ci sarà anche il primo test con le gomme Pirelli e le moto da 850cc riservato ai piloti titolari, ma si svolgerà a porte chiuse.

Venerdì 19 giugno

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 20 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (10 giri)

Domenica 21 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (16 giri)

Gara Moto2: 12:15 (18 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (21 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio di Repubblica Ceca

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 13:00 Moto3; ore 14:15 Moto2; ore 16:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Repubblica Ceca

Sabato 20 giugno

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 21 giugno

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Brno

Circuito veloce, con un'elevata media sul giro, Brno si caratterizza per forti accelerazioni, frenate decise, ma anche per un dislivello notevole, con ben 70 metri a separare il punto più basso dal punto più alto di questo tracciato incastonato tra colline e foreste.

Le 14 curve, prevalentemente a destra, offrono numerose opportunità di sorpasso, senza contare la forte frenata alla fine del rettilineo principale, che non è da meno in termini di spettacolo! Un circuito vecchio stile, che i piloti generalmente apprezzano molto e che è stato riasfaltato negli ultimi anni per eliminare i dossi e migliorare il grip.

Caratteristiche della pista:

Costruzione 1987 Lunghezza della pista 5,403 km Larghezza della pista 15 m Curve 6 a sinistra - 8 a destra Rettilineo più lungo 636 m Distanza della gara di MotoGP 113,463 km (21 giri) Distanza della Sprint 54,030 km (10 giri)

I record:

Record assoluto P. Bagnaia 1'52"303 2025 Giro veloce in gara M. Marquez 1'53"691 2025 Velocità massima B. Binder 321,4 km/h 2025 Media sul giro P. Bagnaia 173,1 km/h 2025