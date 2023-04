MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Spagna

Dopo la trasferta americana, la MotoGP rientra nel Vecchio Continente per iniziare la fase europea della stagione, che come da tradizione scatta con il Gran Premio di Spagna, a Jerez de la Frontera.

Una gara che spesso finisce per imprimere delle svolte al campionato: basta pensare che l'anno scorso è stato proprio in Andalusia che Pecco Bagnaia ha conquistato la prima delle sette vittorie che lo hanno lanciato verso la conquista del titolo. E anche 12 mesi fa, come ora, doveva riscattare un avvio nel quale aveva commesso qualche errore di troppo.

Ma nel 2020 è stata anche la gara che ha segnato la carriera di Marc Marquez, con l'infortunio che lo ha tormentato fino alla scorso anno, costringendolo a sottoporsi a ben quattro operazioni. Proprio sul fronte del pilota della Honda c'è la curiosità di capire se finalmente rientrerà dopo l'infortunio al pollice di Portimao, ma anche come si concluderà la vicenda della doppia long lap penalty legata a quell'incidente, al momento sospesa in attesa del verdetto definitivo del Tribunale d'Appello.

Così come un altro che avrà voglia di rientrare e cominciare a lasciare il segno, e non solo sul suo fisico, è Enea Bastianini. Il pilota della Ducati si è fratturato una scapola nella prima Sprint della stagione e per questo è ancora fermo a quota zero in classifica, impaziente di tornare in sella alla sua Desmosedici GP.

Se ci aggiungiamo un Fabio Quartararo alle prese con una Yamaha meno competitiva delle aspettative, ma reduce dal primo podio del 2023 ad Austin, è facile capire perché in vetta alla classifica al momento c'è un outsider come Marco Bezzecchi. C'è da scommettere però, che con la grinta con cui ha iniziato questo campionato, il portacolori della Mooney VR46 venderà cara la pelle anche a Jerez. Dopo la bellissima vittoria in Texas, la prima della Honda in un anno e mezzo, vorrà sicuramente continuare a stupire poi anche Alex Rins.

Di seguito, ecco gli orari, la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motosport.com per questo quarto appuntamento stagionale della MotoGP.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio di Spagna (ora italiana)

Con l'introduzione del nuovo format, che vuole la MotoGP in pista per ultima in ogni giornata del fine settimana, non sono previste particolari variazioni, a maggior ragione quando si rientra sul fuso orario dell'Europa. Tuttavia, il programma di domenica a Jerez inizierà con un'ora di ritardo rispetto alla prassi per evitare concomitanze con la F1 che corre a Baku. Questo vuol dire che la gara più attesa, quella della MotoGP, scatterà alle ore 15, proprio come la Sprint di sabato.

Venerdì 28 aprile



FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 29 aprile



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP3 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 30 aprile



Warm-Up MotoGP: 10:45-10:55

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

MotoGP 2023: come posso vedere il GP di Spagna



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, della Sprint al sabato e delle tre gare domenicali.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP di Spagna



Sabato 29 aprile



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 30 aprile



Gara MotoGP: dalle ore 14:30

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Jerez

Il leggendario Circuito de Jerez, ben conosciuto da quasi tutti i piloti delle tre categorie, ha una lunghezza totale di 4,42 chilometri. Ha un totale di 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo d'arrivo, il più lungo, è lungo poco più di 600 metri.

La gara della MotoGP, che si svolgerà domenica pomeriggio alle 15:00, avrà un totale di 25 giri. La Sprint, in programma sabato alla stessa ora, sarà di 12 giri, mentre la Moto3 e la Moto2 completeranno rispettivamente 21 e 19 giri.

Lunghezza della pista

4.42 km Larghezza della pista

11 m Curve 13 (5 a sinistra, 8 a destra) Rettilineo più lungo

607 m

MotoGP 2023: i record della pista di Jerez

Il pilota con il maggior numero di vittorie su questo circuito è Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha vinto sette volte sul circuito di Jerez. Ha anche conquistato 5 pole position, a pari merito con Jorge Lorenzo. Alle sue spalle, con il maggior numero di vittorie in MotoGP, ci sono Michael Doohan, con 4, e Dani Pedrosa, con 3, che tornerà a gareggiare questo fine settimana con una wild card sulla KTM.

Pilota Anno Record Tempo Pecco Bagnaia 2022 Record assoluto e best pole 1'36"170 Pecco Bagnaia 2022 Giro veloce 1'37"669 Johann Zarco 2021 Velocità massima 300.8 km/h