MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Qatar

La sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è sempre più serrata. La trasferta di Sepang ha spostato di pochissimo l'asse del Mondiale MotoGP: se i due piloti della Ducati erano arrivati in Malesia separati da 13 lunghezze, dopo la gara lunga il gap era di 14.

La differenza è che ora i punti in palio si sono ridotti a 74, quindi l'aritmetica concederà al campione del mondo in carica la prima occasione per il bis in Qatar. Se dovesse concludere il weekend di Lusail con almeno 37 punti di margine, infatti, potrebbe chiudere i conti in anticipo. Diversamente, e ad oggi sembrerebbe questo lo scenario più plausibile, sarà nuovamente il gran finale di Valencia a decidere il nome del campione del mondo.

Sicuramente però i due contendenti se la giocheranno alla pari almeno per quanto riguarda il rischio di incappare in una penalità per la nuova regola della pressione delle gomme. Dopo che il pilota del Prima Pramac Racing si è giocato il suo "jolly" in Thailandia, in Malesia a prendere un warning è stato il leader Bagnaia. Dunque, se uno dei due dovesse essere pescato sotto ai valori indicati dalla Michelin, incapperebbe in una penalità di 3".

Non bisogna dimenticare poi che la pista di Losail, molto esigente con gli pneumatici e con la variabile della notturna, solitamente dà vita a delle gare di gruppo, che quindi potrebbero sparigliare di più le carte. Specialmente ora che il campionato ha ritrovato un protagonista come Enea Bastianini, vincitore in Malesia, che sicuramente non sarà l'unico a voler provare ad inserirsi nelle posizioni che contano, con il rischio di poter fare da arbitro nella corsa al titolo.

Di seguito, potete trovare il programma completo del fine settimana, oltre al palinsesto televisivo e quello dei LIVE di Motorsport.com.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio del Qatar (ora italiana)



Dopo tante notti insonni, la MotoGP torna su un fuso orario più vicino al nostro per il Gran Premio del Qatar. Nonostante si corra in notturna, infatti, sia la Sprint che la gara lunga della classe regina scatteranno quando in Italia saranno le ore 18.

Venerdì 17 novembre



FP1 Moto3: 12:00-12:35

FP1 Moto2: 12:50-13:30

FP1 MotoGP: 13:45-14:30

FP2 Moto3: 16:15-16:50

FP2 Moto2: 17:05-17:45

P MotoGP: 18:00-19:00

Sabato 18 novembre



FP3 Moto3: 11:30-12:00

FP3 Moto2: 12:15-12:45

FP2 MotoGP: 13:00-13:30

Qualifiche MotoGP: 13:40-14:20

Qualifiche Moto3: 15:50-16:30

Qualifiche Moto2: 16:45-17:25

Sprint MotoGP: 18:00

Domenica 19 novembre



Warm-Up MotoGP: 13:40-13:50

Gara Moto3: 15:00

Gara Moto2: 16:15

Gara MotoGP: 18:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio del Qatar



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Gara Moto3 17:00; Gara Moto2 18:30; Gara MotoGP 20:00).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Qatar



Sabato 18 novembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:10

Sprint MotoGP: dalle ore 17:30

Domenica 19 novembre



Gara MotoGP: dalle ore 17:30