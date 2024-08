MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Austria

La lotta per il Mondiale MotoGP è sempre più accesa. La tappa di Silverstone ha nuovamente ribaltato gli equilibri, con Jorge Martin che si è ripreso la leadership iridata, anche se con appena tre punti di margine nei confronti di un Pecco Bagnaia che ha pagato soprattutto la caduta avvenuta nella Sprint di sabato.

In Gran Bretagna però sembra essersi iscritto alla lotta al titolo anche un terzo protagonista: Enea Bastianini, infatti, è tornato alla vittoria, ma lo ha fatto alla grande, piazzando una strepitosa doppietta che lo ha riportato a 49 lunghezze da "Martinator". Quella del sabato, tra le altre cose, è stata la sua prima affermazione in assoluto in una Sprint.

Ora si va al Red Bull Ring, su una pista che tendenzialmente ha sempre sorriso alla Ducati: da quando la MotoGP è tornata in Austria nel 2016, infatti, si sono imposte quasi sempre le Rosse, fatta eccezione per due successi marchiati KTM con Miguel Oliveira nel 2020 (anche se in quel caso si correva con la titolazione di GP di Stiria) e con Brad Binder nel 2021.

Il veloce tracciato austriaco, dunque, potrebbe scaldare ulteriormente la battaglia, con anche Marc Marquez che sicuramente vorrà provare ancora qualche zampata prima di darsi per vinto. Soprattutto se consideriamo che l'otto volte campione del mondo è ancora alla ricerca della sua prima affermazione da quando è salito in sella alla Ducati.

Sulla pista di casa però anche le KTM proveranno a vendere cara la pelle, magari per andare a caccia di un successo domenicale che ormai le manca dal GP di Thailandia del 2022. Sicuramente la flessione prestazionale delle RC16 nel periodo recente non sarà d'aiuto, ma l'obiettivo sarà almeno quello di contrastare l'Aprilia come seconda forza su una pista che non si è mai sposata troppo alle caratteristiche della RS-GP.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio d'Austria



Dopo il viaggio oltre la Manica a Silverstone, dove la MotoGP ha corso prima della Moto2 alla domenica, al Red Bull Ring si torna al format continentale tradizionale, che prevede anche il ritorno in pista dei protagonisti della MotoE. Questo vuol dire che la Sprint della MotoGP scatterà alle 15 di sabato, mentre la gara lunga sarà alle 16 di domenica.

Venerdì 16 agosto



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 17 agosto



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 18 agosto



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio d'Austria



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta anche di Gara 1 della MotoE al sabato e differita di Gara 2 alle 17:10.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint della MotoGP e di Gara 1 della MotoE al sabato. Differita delle gare delle tre classi (Moto3 alle 14:00; Moto2 alle 15:20; MotoGP alle 17:00) e di Gara 2 della MotoE (13:15) alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Austria



Sabato 17 agosto



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 18 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il Red Bull Ring

Il Red Bull Ring è uno dei circuiti più insoliti del calendario della MotoGP, essendo uno dei più corti, con una lunghezza di soli 4,3 chilometri. Il che significa che nella gara della classe regina si completano quasi 30 giri.

Il circuito ha ospitato la MotoGP in due occasioni: nel 1996 e nel 1997, quando ha preso il posto del Salzburgring, e dal 2016, approfittando del suo ritorno sulla scena internazionale grazie alla Red Bull. Tuttavia, il ricordo del tremendo incidente dell'edizione 2020, in cui Valentino Rossi e Maverick Viñales evitarono la tragedia, ha segnato questa seconda tappa, costringendo all'installazione di una chicane sul secondo rettilineo del circuito, dopo la prima curva.

Poiché il Red Bull Ring è un circuito molto corto, le gare del Gran Premio d'Austria saranno tra le più lunghe in termini di giri della stagione 2024. La gara lunga della MotoGP di domenica prevede 28 giri, mentre la Sprint di sabato sarà la metà, con 14 giri. Inoltre, la Moto2 si disputerà su 23 giri e la Moto3 su 20 giri, entrambe la domenica.