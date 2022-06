MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Olanda

Carica lettore audio

Eccoci arrivati all'ultimo giorno di scuola, almeno prima di quella che sarà una lunga pausa estiva. La MotoGP si appresta a scendere in pista ad Assen, con il Gran Premio d'Olanda che rappresenterà l'11° appuntamento della stagione 2022, segnando così anche il superamento del giro di boa, visto che gli appuntamenti in calendario sono rimasti 20 dopo la cancellazione del Gran Premio di Finlandia.

Dopo la bella vittoria al Sachsenring, Fabio Quartararo viaggerà verso il TT olandese con la certezza che, comunque vadano le cose, sarà ancora lui a comandare la classifica quando i motori si riaccenderanno a Silverstone nel weekend del 7 agosto. Il pilota della Yamaha ora ha infatti un margine di 34 lunghezze nei confronti dell'Aprilia di Aleix Espargaro, rallentato in Germania da una gomma anteriore che generava vibrazioni, che gli ha impedito di fare meglio di un quarto posto. Lo scorso anno poi è stato proprio "El Diablo" ad imporsi in Olanda, quindi per lui potrebbe essere addirittura l'occasione per allungare ulteriormente.

Anche se sulla carta, visti i suoi numerosi cambi di direzione ad alta velocità, Assen non dovrebbe essere la pista preferita per la Desmosedici GP, sicuramente avrà bisogno di provare a riscattarsi Pecco Bagnaia. In Germania aveva le carte in regola per contendere la vittoria a Quartararo, ma la sua gara è terminata dopo appena quattro giri nella via di fuga della prima curva. E' vero che la sua caduta ha avuto una dinamica piuttosto strana, ma per il vice-campione del mondo si tratta del terzo zero nelle ultime quattro gare. Con 91 punti di ritardo, la rincorsa al titolo si è fatta quasi disperata, ma almeno per il morale sarà importante fare una bella gara.

Discorso simile per il compagno di marchio Enea Bastianini, che invece ha vissuto un weekend complicatissimo al Sachsenring, non riuscendo mai a trovare il feeling con l'anteriore della sua Ducati. Il pilota del Gresini Racing alla fine ha chiuso decimo, vedendo salire a 72 punti il suo ritardo nei confronti di Quartararo. In questo modo ha subito il sorpasso in classifica di Johann Zarco, divenuto il miglior ducatista nel Mondiale grazie al secondo posto tedesco. Pure il francese del Prima Pramac Racing però paga 61 lunghezze dalla sua terza posizione.

Nonostante l'assenza di Marc Marquez, ci saranno sicuramente tanti occhi puntati sul box della Honda, perché il marchio giapponese non può permettersi un altro weekend disastroso come quello in Germania, dove per la prima volta in addirittura 40 anni non è riuscita a piazzare nessuna delle sue moto in zona punti. Attenzione poi a Maverick Vinales: se è vero che domenica è stato costretto al ritiro per il cedimento dell'abbassatore della sua Aprilia, è altrettanto vero che era in quarta posizione, negli scarichi del compagno di squadra Espargaro. Il pilota di Roses, dunque, sta prendendo le misure alla RS-GP ed Assen è una pista che storicamente gli piace molto. Non a caso, la best pole è sua.

Di seguito, eccovi tutto quello che c'è da sapere sul prossimo fine settimana, dagli orari delle sessioni a quelli televisivi, oltre ovviamente a quelli dei LIVE di Motorsport.com.

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio d'Olanda

Anche per il weekend di Assen il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. La novità rispetto al weekend appena passato al Sachsenring è che torna in pista anche la MotoE, che disputerà due gare, una sabato ed una domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana:

Venerdì 24 giugno



FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 25 giugno



FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:15

Domenica 26 giugno



Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

MotoGP 2022: conosciamo il circuito di Assen

Dalla sua creazione nel 1949, Assen ha ospitato tutti i Gran Premi della MotoGP senza interruzioni, pur essendo stata modificate a più riprese nel corso della sua storia. I rapidi cambi di direzione sono alcuni dei motivi di fascino del circuito olandese.

Lunghezza della pista

4,5 km Larghezza della pista

14 m Curve 18 Rettilineo più lungo

487 m MotoGP 2022: i record di Assen Pilota Anno Record Tempo Fabio Quartararo 2021 Giro veloce in gara 1'32"869 Maverick Vinales 2021 Best Pole 1'31"814 Andrea Iannone 2015 Velocità massima 319.8 km/h