MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Spagna

Non c'è tregua per la MotoGP in questa prima fase della stagione 2022. Solo ieri si è disputato il Gran Premio del Portogallo, con la prima vittoria stagionale di Fabio Quartararo, ma è già tempo di volgere lo sguardo al prossimo weekend, perché a Jerez de la Frontera andrà in scena la sesta tappa stagionale, il Gran Premio di Spagna.

Il successo di Portimao ha permesso al pilota della Yamaha di andare a prendersi la vetta della classifica iridata, in coabitazione con Alex Rins, autore di una clamorosa rimonta che ha portato la sua Suzuki dal 23° posto in griglia al quarto finale. Occhio però anche ad Aleix Espargaro e all'Aprilia, che con il podio di domenica si sono avvicinati alla perdita definitiva delle concessioni, ma anche alla vetta della classifica, distante solo tre lunghezze.

Lo scorso anno sul tracciato andaluso abbiamo assistito ad una gara dalle due facce: in un primo momento c'era stato un dominio incontrastato di Quartararo, ma nei giri conclusivi "El Diablo" è stato costretto a rallentare a causa di un problema di sindrome compartimentale. Alla fine quindi a fare festa è stata a sorpresa la Ducati, con un clamoroso 1-2 firmato da Jack Miller e Pecco Bagnaia.

Due piloti che sicuramente proveranno a riscattarsi questo fine settimana. L'australiano è infatti reduce dall'incidente che ha eliminato lui e Joan Mir mentre erano in lotta per il podio. Il piemontese invece dalla brutta caduta della Q1 di sabato, dalla quale è uscito con una spalla malconcia e con il 25° posto in griglia, che poi ha tramutato in un ottavo sotto alla bandiera a scacchi. Restando in casa Ducati, si vorrà rifare anche Enea Bastianini, caduto perdendo così la leadership.

Ma anche in casa Honda ci sarà sicuramente grande voglia di rivalsa, perché la migliore delle RC213V non è andata oltre al 6° posto a Portimao. Poi non bisogna dimenticare che Marc Marquez ha sicuramente un conto aperto con il tracciato andaluso, dove due anni fa è iniziato il suo calvario.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio di Spagna

Storicamente, l'approdo a Jerez de la Frontera rappresenta l'inizio della stagione europea. Quest'anno si è cominciato da Portimao, ma effettivamente la tappa Andalusa sarà la prima che non avrà fuso orario rispetto all'Europa, quindi si tornerà al format tradizionale, con la Moto2 che andrà in pista dopo la MotoGP sia venerdì che sabato, ma poi domenica correrà alle 12:20, prima della classe regina, che scatterà alle 14. A Jerez ci sarà anche il primo appuntamento della MotoE, che con il suo nuovo format disputerà due gare, una al sabato ed una alla domenica.

Venerdì 29 aprile

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 30 aprile

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:15

Domenica 1 maggio

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP di Spagna



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend (ad eccezione delle libere della MotoE).

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta di qualifiche e gare di tutte le classi.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP del Portogallo

Sabato 30 aprile

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 1 maggio



Gara MotoGP: dalle ore 13:30