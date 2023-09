MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di San Marino

Dopo la strepitosa doppietta dell'Aprilia a Barcellona, la MotoGP sbarca a Misano per quello che sarà l'ultimo appuntamento europeo prima di un lunghissimo tour extraeuropeo che prevede ben sette gare nello spazio di nove settimane. Un vero e proprio tour de force che segnerà le sorti della stagione 2023.

Prima però c'è il secondo appuntamento a casa nostra, nel quale i piloti italiani proveranno a lasciare un segno, anche se resta da capire se e in che condizioni ci arriveranno i due portacolori del team ufficiale Ducati.

Pecco Bagnaia è stato miracolato in Catalogna, perché dopo un violento highside Brad Binder è passato sulla sua gamba, ma il leader del Mondiale se l'è cavata senza neppure una frattura, pur uscendo piuttosto malconcio dalla carambola. Ad oggi bisogna capire se potrà essere della partita, ma c'è da scommettere che se possibile stringerà i denti per non veder assottigliarsi troppo il margine di 50 punti su Jorge Martin, terzo a Barcellona.

Il suo compagno Enea Bastianini dovrà sottoporsi invece ad inizio settimana ad un doppio intervento chirurgico per la frattura del malleolo sinistro e per una frattura ad una mano. Per lui invece sembra già certo che non potrà essere della partita nella gara di casa, dove era salito sul podio sia nel 2021 che nel 2022.

Parlando di pista di casa, non si può dimenticare Marco Bezzecchi, terzo nel Mondiale e reduce da un weekend al di sotto delle aspettative, nel quale anche lui purtroppo è venuto fuori un po' acciaccato dopo la carambola al via innescata proprio da Bastianini. Si sa però che l'aria di casa può essere un vero e proprio toccasana.

Attenzione poi a non sottovalutare le Aprilia, perché dal ritorno dopo la pausa estiva le moto di Noale hanno fatto veramente paura: Aleix Espargaro ha vinto due delle ultime tre gare e in mezzo ci ha infilato anche una Sprint. E a Barcellona è arrivata una grande doppietta, con Maverick Vinales sul secondo gradino del podio. Misano è una pista che utilizza per i test, quindi le RS-GP dovranno essere osservate speciali.

Stesso discorso che vale anche per la KTM, che riabbraccia anche il collaudatore Dani Pedrosa per una wild card. Proprio lo spagnolo è stato velocissimo nei test privati di due settimane fa, quindi le RC16, soprattutto con Brad Binder, sembrano avere tutte le carte in regola per inserirsi nella battaglia al vertice.

Discorso diverso invece per Honda e Yamaha, per le quali la sensazione è che conti molto di più il test collettivo che andrà in scena lunedì piuttosto che sul Gran Premio. Si tratterà della prima presa di contatto di Fabio Quartararo e di Marc Marquez con la base delle moto 2024, quindi di un momento che potrà dire tanto riguardo alle scelte del loro futuro.

Insomma, i contenuti non mancano, e di seguito potete trovare gli orari del weekend, ma anche la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini



Per la tappa di Misano è confermato il format introdotto dopo la pausa estiva, con solamente la seconda sessione del venerdì a fare testo per l'accesso diretto alla Q2 in MotoGP. Tutto come da tradizione a livello di orari, con la Sprint che scatterà alle 15 di sabato e la gara lunga invece alle 14 di sabato. Anche in questo caso andrà in scena pure la doppia gara della MotoE: quello sul tracciato romagnolo sarà l'appuntamento conclusivo della stagione, quindi deciderà le sorti del Mondiale.

Venerdì 8 settembre



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:50

Sabato 9 settembre



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 4 settembre



Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2023: come posso vedere il GP di San Marino e della Riviera di Rimini



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3, inoltre delle qualifiche e delle due gare di MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, della Sprint e delle due gare della MotoE al sabato. Diretta delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP di San Marino e della Riviera di Rimini



Sabato 9 settembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 10 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Misano

Dal 2007 Misano è un appuntamento fisso del calendario del Motomondiale, ospitando il Gran Premio di San Marino e la Riviera di Rimini, dopo aver ospitato gare negli anni '80 e nei primi anni '90. Ha una lunghezza di 4,23 chilometri, un totale di 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) e un rettilineo più lungo di 530 metri.

La gara principale del Gran Premio di San Marino di MotoGP, che si svolgerà domenica 10 settembre, sarà di 27 giri del circuito di Misano, mentre la Sprint della MotoGP di sabato sarà di 13 giri. La Moto2 sarà di 22 giri e la Moto3 di 20 giri.