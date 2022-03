MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Indonesia

Carica lettore audio

Dopo la strepitosa tripletta tricolore con cui si è aperto il Motomondiale 2022 in Qatar, i motori sono già pronti a riaccendersi a Mandalika, per quella che sarà la terza edizione del Gran Premio dell'Indonesia, ma a distanza di ben 25 anni dalla seconda e su una pista inedita.

I piloti della classe regina hanno già avuto modo di assaggiare il tracciato realizzato sull'isola di Lombok in occasione dei test collettivi del mese scorso, nei quali il più veloce era stato Pol Espargaro.

Dopo il terzo posto del Qatar, alle spalle di uno strepitoso Enea Bastianini e della KTM di Brad Binder, il pilota della Honda quindi si candida nuovamente ad un ruolo da protagonista. Sarà interessante però vedere se le Ducati GP22 e le Yamaha sapranno reagire ad un avvio stagionale da dimenticare.

Per la Moto2 e la Moto3 si tratterà invece di un debutto assoluto su questa pista e i ragazzi di casa nostra vorranno sicuramente provare a tenere ancora alto il vessillo tricolore dopo i successi di Celestino Vietti nella classe di mezzo e di Andrea Migno in quella entrante in quel di Lusail.

La partenza della gara Photo by: MotoGP

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio dell'Indonesia

Il fuso orario dell'Indonesia non è particolarmente favorevole per chi deve seguire le gare dall'Italia, visto che la maggior parte delle sessioni si disputeranno quando da noi sarà notte.

Per cercare di ovviare a questo problema, come già avvenuto anche in Qatar, a differenza di quanto accade normalmente, la MotoGP scenderà in pista dopo la Moto2 anche nelle giornate di venerdì e sabato. Questo vuol dire che sia le qualifiche che la gara della classe regina andranno in scena quando in Italia saranno le ore 8. Di seguito, ecco il programma completo del weekend:

Venerdì 18 marzo

FP1 Moto3: 2:00-2:40

FP1 Moto2: 2:55-3:35

FP1 MotoGP: 3:50-4:35

FP2 Moto3: 6:15-6:55

FP2 Moto2: 7:10-7:50

FP2 MotoGP: 8:05-8:50

Sabato 19 marzo

FP3 Moto3: 2:00-2:40

FP3 Moto2: 2:55-3:35

FP3 MotoGP: 3:50-4:35

Qualifiche Moto3: 5:35-5:50

Qualifiche Moto2: 6:30-7:10

FP4 MotoGP: 7:25-7:55

Qualifiche MotoGP: 8:05-8:45

Domenica 20 marzo

Warm-Up Moto3: 3:00-3:10

Warm-Up Moto2: 3:20-3:30

Warm-Up MotoGP: 3:40-4:00

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:20

Gara MotoGP: 8:00

MotoGP 2022: come posso vedere il Gran Premio dell'Indonesia

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): differita di qualifiche e gare.

Sabato 19 marzo: sintesi qualifiche alle ore 13:00.

Domenica 20 marzo: gara Moto3 alle 12:15; gara Moto2 alle 13:30; gara MotoGP alle 15:15.

MotoGP 2022: i LIVE del GP dell'Indonesia di Motorsport.com

Sabato 5 marzo

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 7:00

Domenica 6 marzo

Gara MotoGP: dalle ore 7:30

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Alex Farinelli / Pramac Racing

MotoGP 2022: scopriamo il tracciato di Mandalika

Un tracciato lungo 4,3 chilometri attende i piloti della classe regina il 20 marzo a Lombok. Sei le curve a sinistra e 11 quelle a destra, che saranno protagoniste del secondo appuntamento del campionato, su un circuito che ha ancora tutti i suoi record da stabilire.

Per questo motivo, i piloti di MotoGP faranno del loro meglio per ottenere un risultato che sarà ricordato per i posteri sul circuito di Mandalika.

Lunghezza della pista

4,3 km Larghezza della pista

15 m Curve 6 a sinistra - 11 a destra Rettilineo più lungo

507 m