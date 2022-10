MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP della Malesia

Carica lettore audio

Sarà un'alba "Rossa" quella di domenica prossima? E' la domanda che si fanno tutti gli appassionati di MotoGP, perché Pecco Bagnaia si giocherà il suo primo match point iridato in Malesia e potrebbe riportare a Borgo Panigale un titolo iridato piloti che manca addirittura dal 2007.

Grazie al terzo posto conquistato a Phillip Island ed al contemporaneo zero di Fabio Quartararo, il pilota della Ducati si è portato in testa alla classifica iridata per la prima volta in questa stagione e lo ha fatto scavando subito un solco importante, di ben 14 punti. Questo vuol dire che, se riuscirà a conquistarne 11 in più rispetto al rivale della Yamaha a Sepang, sarà campione del mondo con una gara d'anticipo.

Il trend sembra tutto dalla parte del ducatista, che nelle ultime otto gare ha fatto segnare ben 105 punti in più di "El Diablo", che invece ha uno score decisamente all'opposto nelle ultime quattro, nelle quali ha ottenuto la miseria di appena 8 punti. Attenzione però, perchè sono tre anni che non si corre a Sepang e nel 2019 ad imporsi fu proprio una Yamaha con Maverick Vinales, quindi mai dire mai.

Ovviamente, Bagnaia dovrà fare i conti anche con Aleix Espargaro, perché con 27 punti di distacco lo spagnolo dell'Aprilia non può essere considerato fuori dai giochi, anche se è nella condizione di dover necessariamente piazzarsi davanti a Pecco per continuare a sperare almeno fino a Valencia. Più remote invece le possibilità di Enea Bastianini, che con 42 lunghezze di distacco avrebbe bisogno di un disastro di tutti i suoi avversari per rimanere in corsa.

Senza dimenticare poi tutte quelle che possono essere le variabili esterne, da un Alex Rins che vorrà chiudere in bellezza l'avventura della Suzuki in MotoGP, provando a regalare un bis di quanto fatto a Phillip Island, passando per un Marc Marquez che pare davvero vicino al ritorno alla vittoria, al netto di una Honda che forse non è ancora al livello delle moto migliori della griglia.

Quel che è certo è che ci attende un weekend di passione, nel quale non bisognerà perdersi neppure un secondo di azione in pista. Di seguito, ecco il programma, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio della Malesia (ora italiana)

Dopo la divagazione dell'Australia, per il Gran Premio della Malesia si torna al format asiatico, con la MotoGP che scenderà in pista dopo la Moto3 e la Moto2 anche nelle giornate di venerdì e sabato. L'intento, ovviamente, è quello di avere un fuso orario più favorevole nei confronti dell'Europa, con le qualifiche e la gara che si disputeranno quando in Italia saranno le 9 del mattino.

Venerdì 21 ottobre



FP1 Moto3: 3:00-3:40

FP1 Moto2: 3:55-4:35

FP1 MotoGP: 4:50-5:35

FP2 Moto3: 7:15-7:55

FP2 Moto2: 8:10-8:50

FP2 MotoGP: 9:05-9:50

Sabato 22 ottobre



FP3 Moto3: 3:00-3:40

FP3 Moto2: 3:55-4:35

FP3 MotoGP: 4:50-5:35

Qualifiche Moto3: 6:35-7:15

Qualifiche Moto2: 7:30-8:10

FP4 MotoGP: 8:25-8:55

Qualifiche MotoGP: 9:05-9:45

Domenica 23 ottobre



Warm-Up Moto3: 4:00-4:10

Warm-Up Moto2: 4:20-4:30

Warm-Up MotoGP: 4:40-5:00

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:20

Gara MotoGP: 9:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP della Malesia



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte le classi.

Sabato 22 ottobre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 14:00.

Domenica 23 ottobre: gara Moto3 alle 11:15; gara Moto2 alle 12:30; gara MotoGP alle 14:15.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP della Malesia



Sabato 22 ottobre



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 8:00

Domenica 23 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 8:30

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Sepang

Il circuito di Sepang, vicino a Kuala Lumpur, è stato inserito per la prima volta nel calendario della MotoGP nel 1999 e da allora ha ospitato 21 edizioni di un Gran Premio della Malesia, che è diventato un appuntamento fisso del calendario, anche se nel 2020 e nel 2021 è stato cancellato a causa della pandemia COVID-19.

Per noi italiani purtroppo evoca anche brutti ricordi, perché è proprio sul tracciato malese che ha perso la vita Marco Simoncelli. Tra le altre cose, domenica sarà l'11° anniversario della sua scomparsa.

Longhezza della pista 5,5 km Larghezza della pista

16 m Curve 15 (10 a destra, 5 a sinistra) Rettilineo più lungo

920 m Velocità massima

339.6 km/h MotoGP 2022: i record della pista di Sepang Pilota Anno Record Tempo Fabio Quartararo 2019 Record assoluto e best pole 1'58"303 Valentino Rossi 2019 Record in gara 1'59"661 Andrea Iannone 2015 Velocità massima 339.6 km/h Il pilota che ha vinto più gare a Sepang è Valentino Rossi, che ha vinto sei volte, seguito da Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso, rispettivamente con tre e due. La classifica delle pole position è comandata da Dani Pedrosa, con cinque, Valentino Rossi, con quattro, e Marc Marquez, con tre.