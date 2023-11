MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP della Malesia

Sta per cominciare il rush finale della MotoGP. Tre appuntamenti con doppia gara nello spazio di appena tre settimane che assegneranno il titolo 2023. L'aritmetica tiene ancora in corsa anche Marco Bezzecchi, ma ormai è abbastanza chiaro che sarà un derby interno alla Ducati tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Il campione del mondo il carica si affaccia a questi ultimi tre round con un vantaggio di 13 punti nei confronti del madrileno del Prima Pramac Racing, che dopo la doppietta di Buriram sembra inarrestabile come un treno ad alta velocità.

O almeno questo è il percepito, anche se i numeri dicono altro, perché lo spagnolo è stato perfetto in Thailandia, ma ha commesso errori pesanti nelle due gare precedenti della tripletta, che Pecco ha saputo capitalizzare al meglio. Prima della partenza per l'Indonesia, infatti, il piemontese aveva solo 3 punti di vantaggio, quindi vuol dire che il parziale dell'ultima tripletta dice +10 a suo favore.

Ci attende quindi un finale sul quale è veramente complicato fare delle previsioni, che ha alte probabilità di portare il duello fino all'ultima gara della stagione a Valencia. Il primo assaggio sarà in Malesia, a Sepang, dove lo scorso anno Bagnaia ha vinto dopo una grande rimonta dalla quarta fila, ma dove anche Martin è stato velocissimo prima di commettere un errore: la sua gara si è conclusa nelle vie di fuga, ma quando è caduto era saldamente al comando.

Se l'attenzione sarà concentrata su di loro, inevitabilmente saranno in tanti che avranno voglia di provare a fare da terzo incomodo. A partire da quel Brad Binder declassato al terzo posto in Thailandia per essere andato sul verde all'ultimo giro, che però sembra sempre più vicino alla sua prima vittoria stagionale con la KTM (si parla di gare lunghe, perché due Sprint le ha già vinte quest'anno). Ma anche il già citato Bezzecchi o un Marc Marquez che vorrà provare a chiudere in bellezza la sua parentesi in Honda.

Di seguito, ecco il programma completo del weekend oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio della Malesia (ora italiana)



Anche l'ultima gara del tour asiatico della MotoGP si disputerà con il format tradizionale della seconda parte di stagione. Complice il fuso orario della Malesia, la Sprint prenderà il via quando in Italia saranno le 8 di sabato mattino, la gara lunga invece allo stesso orario di domenica.

Venerdì 10 novembre



FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

FP2 Moto3: 6:15-6:50

FP2 Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 11 novembre



FP3 Moto3: 1:40-2:10

FP3 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 12 novembre



Warm-Up MotoGP: 3:40-3:50

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:15

Gara MotoGP: 8:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio della Malesia



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Gara Moto3 11:15; Gara Moto2 12:30; Gara MotoGP 14:15).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio della Malesia



Sabato 11 novembre



Sprint MotoGP: dalle ore 7:30

Domenica 12 novembre



Gara MotoGP: dalle ore 7:30

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

MotoGP 2023: scopriamo il Sepang International Circuit

Il Sepang International Circuit è già uno dei classici moderni del calendario del Campionato Mondiale di Motociclismo. Il circuito progettato da Hermann Tilke ospita il GP della Malesia da oltre 20 anni, dal 1999, quando ha preso il posto di Shah Alam e Johor. Il campionato ha sempre fatto tappa nel Paese asiatico, tranne che nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia del COVID-19.

Nel Gran Premio della Malesia 2023, i piloti dovranno completare 20 giri nella gara principale di domenica, un numero inferiore rispetto a molti altri appuntamenti del calendario, dato che si tratta di uno dei circuiti più lunghi del Mondiale. Di conseguenza, anche la Sprint avrà meno giri, per un totale di 10. I piloti della Moto3 faranno 15 giri di Sepang, mentre la gara della Moto2 sarà di 17 giri.