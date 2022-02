MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Qatar

Carica lettore audio

Archiviati i test invernali, è finalmente arrivato il momento di cominciare a fare sul serio per i protagonisti della MotoGP. Come ormai tradizione, la stagione prende il via con il Gran Premio del Qatar, fissato per il weekend del 5-6 marzo.

Rispetto al passato, però, ci sono almeno un paio di differenze sostanziali che meritano di essere sottolineate. La prima è che, dopo ben 26 anni di carriera, 22 dei queli nella classe regina, questa volta sulla griglia di partenza non ci sarà Valentino Rossi, che ha deciso di appendere il casco al chiodo alla fine del 2021.

La seconda è che per la prima volta dopo tanti anni i piloti vivranno quello di Losail come un weekend di gara normale. Nel passato recente, infatti, il tracciato qatariota aveva sempre ospitato l'ultimo test pre-campionato, quindi le squadre arrivavano prontissime al primo appuntamento stagionale. Questa volta invece dovranno accontentarsi delle prove a disposizione venerdì e sabato per mettere a punto le proprie moto.

MotoGP 2022: i favoriti

Se il "Dottore" non c'è più, i test hanno confermato che andiamo incontro ad una stagione molto interessante, con tutti i Costruttori che hanno dato la sensazione di avere per le mani delle moto molto competitive, in grado di provare ad inserirsi almeno nella battaglia per il podio.

Ovviamente però ci saranno degli osservati speciali e non potrebbe essere diversamente: dopo il grande finale del 2021, in molti indicano la Ducati e Pecco Bagnaia come i grandi favoriti, con una Desmosedici GP ulteriormente evoluta, prima moto a portare anche sull'anteriore la possibilità di abbassare la moto in movimento.

Non può mancare dall'elenco dei favoriti il campione in carica, anche se Fabio Quartararo ha vissuto un inverno che potremmo definire travagliato, nel quale si è soprattutto lamentato della carenza di sviluppi da parte della Yamaha. Sarà pretattica o reale preoccupazione?

Chi sembra aver finalmente messo alle spalle i suoi problemi, siano quelli al braccio destro o quelli di diplopia (vista sdoppiata), è Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo potrà contare anche su una Honda RC213V completamente rinnovata e quindi si presenta al via con tanti occhi puntati addosso.

Occhio però anche ai possibili outsider, come può essere il campione 2020 Joan Mir, forte di una Suzuki che ha dato la sensazione di essere cresciuta molto nel corso dell'inverno. Ma anche ai piloti dell'Aprilia, molto brillanti nel pre-campionato, che potrebbero sfruttare anche una pista storicamente favorevole alla RS-GP.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Honda Racing

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio del Qatar

Il format della prima gara della stagione è storicamente differente rispetto a quello tradizionale, visto che la gara si disputa in notturna, sotto alle luci artificiali del tracciato di Losail.

La MotoGP, dunque, scenderà in pista dopo la Moto2 non solo domenica, ma anche nelle giornate di venerdì e sabato. Inoltre, tra la notturna e le due ore di fuso orario che ci separano dal Qatar, la gara domenica scatterà quando in Italia saranno le ore 16. Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend.

Venerdì 4 marzo

FP1 Moto3: 9:50-10:30

FP1 Moto2: 10:45-11:25

FP1 MotoGP: 11:40-12:25

FP2 Moto3: 14:10-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-16:45

Sabato 5 marzo

FP3 Moto3: 9:25-10:05

FP3 Moto2: 10:20-11:00

FP3 MotoGP: 11:15-12:00

Qualifiche Moto3: 13:30-14:10

Qualifiche Moto2: 14:25-15:05

FP4 MotoGP: 15:20-15:50

Qualifiche MotoGP: 16:00-16:40

Domenica 6 marzo

Warm-Up Moto3: 11:00-11:10

Warm-Up Moto2: 11:20-11:30

Warm-Up MotoGP: 11:40-12:00

Gara Moto3: 13:00

Gara Moto2: 14:20

Gara MotoGP: 16:00

MotoGP 2022: come posso vedere il Gran Premio del Qatar

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): differita di qualifiche e gare.

Sabato 5 marzo: sintesi qualifiche alle 18:45.

Domenica 6 marzo: orari ancora da confermare.

MotoGP 2022: i LIVE del GP del Qatar di Motorsport.com

Sabato 5 marzo

FP3 MotoGP: dalle ore 10:45

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 14:50

Domenica 6 marzo

Gara MotoGP: dalle ore 15:30

Losail International Circuit Photo by: Pramac Racing

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Losail

Il circuito del Qatar, lungo 5,4 km, ha un rettilineo principale di oltre 1 km di lunghezza (1068 metri) e un totale di 16 curve. La sua prima apparizione come sede del Motomondiale è stata nel 2004. Nel 2008 poi è diventato il primo circuito ad ospitare un Gran Premio in notturna.

Il giro più veloce mai realizzato sul circuito di Losail appartiene a Jack Miller. Il pilota australiano della Ducati ha stabilito un tempo di 1'53"183 il 10 marzo dello scorso anno. Tuttavia, questo crono non ha alcuna validità ufficiale, in quanto è stato registrato durante i test pre-stagionali.

Dunque, i record di Losail sono i seguenti:

Record in gara: 1'54"927 di Jorge Lorenzo nel 2016

Best pole: 1'53"546 di Maverick Vinales nel 2019

Miglior giro: 1'53"380 di Marc Marquez nel 2019 (FP2)