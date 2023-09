MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Giappone

Mancano sei gare al termine della stagione 2023 della MotoGP, ma può succedere ancora di tutto. Il clamoroso zero di Pecco Bagnaia in India ha completamente riaperto i giochi e, per la prima volta dopo tante gare, il campione del mondo in carica si ritrova nella condizione di poter anche perdere la leadership iridata in Giappone.

Il pilota della Ducati, infatti, arriverà a Motegi con appena 13 punti di margine nei confronti di un Jorge Martin che sta indubbiamente vivendo un grande periodo di forma: tra Misano ed il Buddh International Circuit, il pilota del Prima Pramac Racing ha ottenuto tre vittorie ed un secondo posto. Se allarghiamo il raggio al weekend di Misano, sono addirittura 53 i punti recuperati dal madrileno, che sembra veramente inarrestabile in questa fase.

Così come inarrestabile lo è stato Marco Bezzecchi in India, conquistando la sua terza affermazione stagionale e riuscendo così a ridurre a sua volta a 44 punti il gap nei confronti di Bagnaia. Anche per il portacolori della Mooney VR46, dunque, l'idea di continuare a credere nel titolo rimane concreta, anche se c'è da scommettere che Pecco proverà a reagire, anche se Motegi aveva segnato l'unico passo falso della sua rimonta iridata del 2022.

I grandi passi avanti mostrati in India dalla Yamaha, che ha riportato sul podio Fabio Quartararo, e della Honda, che ha piazzato Marc Marquez terzo nella Sprint e Joan Mir finalmente nella top 5 nella gara lunga, dovranno essere rivalutati per entrambe nella gara di casa. Anche se probabilmente in casa Honda questo weekend sarà importante soprattutto per definire il futuro di Marquez, che dovrà dire ufficialmente se vuole continuare con i giapponesi o se passerà sulla Ducati del Gresini Racing.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio del Giappone (ora italiana)



Dopo la prima assoluta del Gran Premio dell'India, che aveva previsto dei turni prolungati per scoprire il Buddh International Circuit nella giornata di venerdì, si torna al format tradizionale per il Gran Premio del Giappone. L'unica cosa che cambia, e di parecchio, è il fuso orario rispetto all'Europa, perché questa volta serviranno delle vere e proprie levatacce per seguire tutto in diretta, con la Sprint e la gara della MotoGP che scatteranno entrambe quando in Italia saranno le 8 della mattina.

Venerdì 29 settembre



FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

FP2 Moto3: 6:15-6:50

FP2 Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 30 settembre



FP3 Moto3: 1:40-2:10

FP3 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 1 ottobre



Warm-Up MotoGP: 3:40-3:50

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:15

Gara MotoGP: 8:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio del Giappone



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 alle 9:00; Moto2 alle 10:30; MotoGP alle 12:00).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Giappone



Sabato 30 settembre



Sprint MotoGP: dalle ore 7:30

Domenica 1 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 7:30