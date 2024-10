MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Giappone

La prima delle due triplette della stagione 2024 della MotoGP va verso la sua conclusione. Dopo Misano e Mandalika, l'ultimo atto è il Gran Premio del Giappone, che come da tradizione si disputerà sul tracciato di Motegi.

Il Gran Premio d'Indonesia ci ha restituito un quadro non troppo diverso da quello che avevamo una settimana fa, alla conclusione di quello dell'Emilia Romagna, con il gap tra il leader iridato Jorge Martin ed il suo inseguitore Pecco Bagnaia che si è ridotto sull'isola di Lombok, ma di appena 3 lunghezze, e quindi rimane di 21 punti.

La giornata di sabato aveva regalato un colpo di scena, con la caduta al primo giro di "Martinator" e con il campione del mondo in carica bravissimo ad approfittarne per andare a prendere la sua quinta vittoria stagionale in una Sprint e dimezzare il ritardo, portandosi a -12.

La gara lunga di domenica poi ha fatto capire quanto sia stato pesante l'errore del pilota del Prima Pramac Racing, che per come ha dominato aveva sicuramente il potenziale per fare la stessa cosa anche in quella breve. Con il suo terzo successo stagionale ha quindi riguadagnato 9 punti su Pecco, che con il terzo posto finale è riuscito a mettere una pezza ad una gara piuttosto travagliata nella prima parte.

Probabilmente quello che è cambiato di più è che ormai è praticamente certo che ci aspetta una lotta a due, perché gli altri due possibili contendenti al titolo hanno avuto una pesante battuta d'arresto in Indonesia. Enea Bastianini è caduto quando si trovava in terza posizione, mentre Marc Marquez ha dovuto fare i conti con la rottura del motore della sua Ducati del Gresini Racing. Per loro ora la classifica dice rispettivamente -75 e -78, distacchi molto pesanti a cinque round dal termine della stagione.

Attenzione poi all'esplosione di possibili outsider come è stato Pedro Acosta domenica, quando si è infilato proprio tra i due contendenti al titolo. Il rookie spagnolo si è detto convinto di aver trovato una chiave per sfruttare il potenziale delle ultime novità introdotte dalla KTM e con il suo caratterino è sicuramente uno che non mollerà giù niente se ci sarà l'opportunità di fare risultato.

Di seguito, trovato il programma completo del Gran Premio del Giappone con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio del Giappone (ora italiana)



Prosegue la trasferta asiatica della MotoGP, che come da tradizione impone notti insonni agli appassionati. Questo fine settimana si fa tappa in Giappone e sarà ancora più dura, perché il fuso orario è ancora meno favorevole, come confermato dagli orari delle due gare della MotoGP: la Sprint prenderà il via quando in Italia saranno le 8:00 di sabato, la gara lunga invece alle 7:00 di domenica.

Venerdì 4 ottobre



FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

FP2 Moto3: 6:15-6:50

FP2 Moto2: 7:05-7:45

FP2 MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 5 ottobre



FP3 Moto3: 1:40-2:10

FP3 Moto2: 2:25-2:55

P MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 6 ottobre



Warm-Up MotoGP: 2:40-2:50

Gara Moto3: 4:00

Gara Moto2: 5:15

Gara MotoGP: 7:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio del Giappone



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 11:00; Moto2 ore 12:20; MotoGP ore 14:00)

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Giappone



Sabato 5 ottobre



Sprint MotoGP: dalle ore 7:30

Domenica 6 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 6:30

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Motegi

Il circuito di Motegi è uno dei classici del campionato, essendo arrivato in calendario nella stagione 1999 e da allora si è alternato a Suzuka, diventando però un appuntamento fisso a partire dal 2004. Ha saltato solo due edizioni, entrambe a causa della pandemia del COVID-19, ma è un circuito unico, che tutti i piloti amano.

Il Gran Premio del Giappone di MotoGP 2024 si terrà domenica 6 ottobre, con una distanza prevista di 24 giri, mentre la Sprint di sabato 5 ottobre sarà di 12 giri. Per la classe Moto2, la gara sarà di 19 giri, mentre la classe Moto3 si disputerà su un totale di 17 giri.