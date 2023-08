MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Austria

La seconda tappa d'agosto della MotoGP segna il giro di boa della stagione 2023. Il Gran Premio d'Austria è infatti il decimo dei 20 appuntamenti in calendario e diciamo che in un certo senso va a chiudere la fase che potremmo definire "soft" della ripartenza.

Da Barcellona inizierà infatti poi una volata finale da fare tutta d'un fiato, con ben due doppiette e due triplette, intervallate da sole tre domeniche senza gare.

Quello austriaco è un appuntamento importante per continuare a definire le gerarchie, soprattutto dopo che l'Aprilia è riuscita ad interrompere il dominio Ducati in Gran Bretagna, con Aleix Espargaro che ha regalato il secondo successo della storia in MotoGP alla Casa di Noale.

E lo ha fatto battendo il leader iridato Pecco Bagnaia, che in ogni caso è riuscito ad incrementare il suo vantaggio in classifica, nonostante una Sprint storta a causa di un problema che lo aveva relegato al 14° posto. Ora ha 41 punti di margine su Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi, caduto alla domenica dopo il secondo posto nella Sprint a Silverstone. E lo scorso anno a vincere in Austria fu proprio il piemontese, che quindi sarà osservato speciale.

Così come lo saranno le KTM, che sulla pista di casa vorranno provare a lasciare il segno, magari andando a caccia di quella vittoria domenicale che per ora è sfuggita o magari provando a concedere il tris nella Sprint. Anche perché Brad Binder è quarto nel Mondiale, ma deve assolutamente accorciare gli oltre 80 punti di gap se vuole rilanciarsi nella corsa al titolo.

Inevitabilmente, ci saranno tanti occhi puntati anche su Marc Marquez e Fabio Quartararo, ma più semplicemente su Honda e Yamaha per capire se il Red Bull Ring potrà permettere ai costruttori di risalire un po' la china nel momento più difficile della loro storia nella classe regina.

Di seguito, trovate tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana che ci attende: gli orari, il palinsesto televisivo e quello dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio d'Austria



Per il Gran Premio d'Austria è confermato il format introdotto a Silverstone, con solamente la seconda sessione del venerdì a fare testo per l'accesso diretto alla Q2 in MotoGP. La differenza rispetto alla Gran Bretagna è che si torna al fuso continentale, quindi la Sprint di sabato sarà alle 15 e la gara lunga sempre alle 14, ma con la Moto2 che correrà prima come da tradizione.

Venerdì 18 agosto



FP1 MotoE: 8:25-8:40

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-9:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:45

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:30

Sabato 19 agosto



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 20 agosto



Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2023: come posso vedere il GP d'Austria



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3, inoltre delle qualifiche e delle due gare di MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Differita delle gare delle tre classi e della Moto E alla domenica (13:00: Gara 1 MotoE; 13:15: Gara 2 MotoE; 14:15: Gara Moto3; 15:30: Gara Moto2; 17:15: Gara MotoGP).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP d'Austria



Sabato 19 agosto



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 20 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

MotoGP 2023: scopriamo il circuito del Red Bull Ring

Il Red Bull Ring, a Spielberg, in Austria, è stato costruito nel 1969 e, dopo diverse ristrutturazioni e cambi di nome, nel 2011 ha assunto l'attuale identità. È entrato nel calendario della MotoGP nel 2016, con il ritorno del GP d'Austria, assente dal Campionato del Mondo dal 1997.

Il circuito del GP d'Austria è lungo 4,318 chilometri ed è composto da 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra. Dallo scorso anno è stata introdotta una chicane per rallentare l'accelerazione che portava al secondo tornate.

La gara principale del GP d'Austria della MotoGP di domenica prevede 28 giri del circuito Red Bull Ring, mentre la Sprint sarà la metà, con 14 giri del tracciato austriaco. La Moto2 percorrerà 23 giri e la Moto3 20 giri.

Lunghezza della pista

4,3 km Larghezza della pista

13 m Curve 11 (3 a sinistra e 8 a destra) Rettilineo più lungo

626 m