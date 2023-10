MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia

Dopo i grandi colpi di scena di Mandalika, la MotoGP torna subito in pista per la seconda tappa del trittico asiatico. Si tratta di una della grandi classiche, il Gran Premio d'Australia a Phillip Island.

In Indonesia, la giornata di sabato ha sorriso a Jorge Martin, che per la prima volta nella sua carriera si è preso la leadership iridata vincendo la Sprint, mentre il suo rivale Pecco Bagnaia non è riuscito a fare meglio del settimo posto.

Alla domenica però si è ribaltato tutto, perché il madrileno del Prima Pramac Racing è scivolato quando era in fuga e sembrava lanciatissimo verso la vittoria, e ad approfittarne è stato proprio il campione del mondo in carica, autore di una rimonta strepitosa dal 13° posto in griglia che gli è valsa la sesta vittoria stagionale e lo ha riportato al comando con 18 punti di margine.

Sicuramente però gli altri non vorranno fare da spettatori, a partire da uno stoico Marco Bezzecchi, che in Indonesia ha colto un terzo ed un quinto posto pur essendo reduce da un'operazione alla clavicola avvenuta appena 7 giorni prima. Senza dimenticare che il tracciato australiano sembra molto adatto alle caratteristiche dell'Aprilia, ma che lo scorso anno ci fu un acuto importante di Marc Marquez e che magari anche Fabio Quartararo vorrà provare ad essere della partita dopo il podio in Indonesia.

In Australia poi ormai ci siamo abituati a vedere delle bellissime gare di gruppo, quindi c'è da scommettere che ci sarà da divertirsi. Di seguito, dunque, eccovi il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio d'Australia (ora italiana)



Il weekend del Gran Premio d'Australia prevede il format tradizionale per il Motomondiale, ma anche delle notti insonni per gli appassionati che vorranno gustarsi tutto in diretta, perché la Sprint della MotoGP prenderà il via quando in Italia saranno le 6 del mattino e la gara lunga invece alle 5.

Venerdì 20 ottobre



FP1 Moto3: 0:00-0:35

FP1 Moto2: 0:50-1:30

FP1 MotoGP: 1:45-2:30

FP2 Moto3: 4:15-4:50

FP2 Moto2: 5:05-5:45

P MotoGP: 6:00-7:00

Sabato 21 ottobre



FP3 Moto3: 23:40-0:10

FP3 Moto2: 0:25-0:55

FP2 MotoGP: 1:10-1:40

Qualifiche MotoGP: 1:50-2:30

Qualifiche Moto3: 3:50-4:30

Qualifiche Moto2: 4:45-5:25

Sprint MotoGP: 6:00

Domenica 22 ottobre



Warm-Up MotoGP: 0:40-0:50

Gara Moto3: 2:00

Gara Moto2: 3:15

Gara MotoGP: 5:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio d'Australia



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 alle 11:15; Moto2 alle 12:30; MotoGP alle 14:15).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Indonesia



Sabato 21 ottobre



Sprint MotoGP: dalle ore 5:30

Domenica 22 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 4:30

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Phillip Island

Il circuito australiano è un appuntamento fisso della stagione della MotoGP: Valentino Rossi ha vinto otto volte, seguito da Casey Stoner con sei e da Marc Marquez con tre sul tracciato di 12 curve e 4.445 metri.

Nel Gran Premio d'Australia 2023 della MotoGP, i piloti completeranno un totale di 27 giri nella gara principale di domenica, mentre nella Sprint ne sono previsti poco meno della metà, con 13 giri. I piloti della Moto2 percorreranno 25 giri del circuito di Phillip Island, mentre quelli della Moto3 completeranno un totale di 23 giri.

Lunghezza della curva

4,4 km Larghezza della pista

14 metri Curve 12 (9 a destra e 3 a sinistra) Rettilineo più lungo

900 metri