MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Argentina

Sorprendente. Probabilmente è questa la parole che descrive meglio l'avvio della MotoGP 2022, con due vincitori nelle prime due gare che quasi certamente hanno fatto saltare il banco delle scommesse. Tutti si aspettavano i grandi favoriti, quindi nomi come Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Marc Marquez, invece ad uscire vincenti in Qatar ed in Indonesia sono stati Enea Bastianini e Miguel Oliveira.

Dopo i primi due round, dunque, si è delineata una classifica iridata decisamente inattesa, nella quale a comandare è ancora l'italiano del Gresini Racing, seppur con appena 11 punti, seguito dall'altra KTM, quella di Brad Binder.

In diversi avevano previsto che ci sarebbe voluta qualche gara per trovare una sorta di normalità, anche perché non dobbiamo dimenticare che è la prima volta dopo due anni che la stagione inizia con le trasferte extraeuropee, che stanno un pochino destabilizzando la situazione.

Non a caso, questo fine settimana si torna in Argentina, a Termas de Rio Hondo, dove la carovana del Motomondiale non fa tappa dal 2019, con le ultime due edizioni del GP che sono state cancellate a causa della pandemia del COVID-19. E l'ultimo a vincere a Termas è stato Marc Marquez, che mentre scriviamo non sappiamo neanche se sarà della partita.

Lunedì mattina, infatti, si sottoporrà ad una visita medica con il dottor Sanchez Dalmau per capire se il problema di diplopia (vista sdoppiata) accusato dopo la caduta del Warm-Up di Mandalika è superato o se per il pilota della Honda si prospetterà un ulteriore stop.

A prescidenre da questo, quella in Argentina sarà una gara importante per la Ducati e soprattutto per Bagnaia e Jorge Martin, che nelle prime due gare hanno raccolto un misero punto in due e quindi saranno chiamati a riscattarsi se vogliono mantenere intatte le loro ambizioni iridate.

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio d'Argentina

Proprio come già avvenuto in occasione delle prime due gare della stagione, anche a Termas de Rio Hondo si proseguirà con il format che vedrà la MotoGP scendere in pista dopo la Moto2 anche nelle giornate di venerdì e sabato.

Date le cinque ore di fuso orario con l'Italia, le qualifiche e la gara della classe regina scatteranno quando da noi saranno le ore 20, quindi alle 15 locali.

Venerdì 1 aprile

FP1 Moto3: 14:00-14:40

FP1 Moto2: 14:55-15:35

FP1 MotoGP: 15:50-16:35

FP2 Moto3: 18:15-18:55

FP2 Moto2: 19:10-19:50

FP2 MotoGP: 20:05-20:50

Sabato 2 aprile

FP3 Moto3: 14:00-14:40

FP3 Moto2: 14:55-15:35

FP3 MotoGP: 15:50-16:35

Qualifiche Moto3: 17:35-18:15

Qualifiche Moto2: 18:30-19:10

FP4 MotoGP: 19:25-19:55

Qualifiche MotoGP: 20:05-20:45

Domenica 3 aprile

Warm-Up Moto3: 15:00-15:10

Warm-Up Moto2: 15:20-15:30

Warm-Up MotoGP: 15:40-16:00

Gara Moto3: 17:00

Gara Moto2: 18:20

Gara MotoGP: 20:00

MotoGP 2022: come posso vedere il Gran Premio d'Argentina

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): differita di qualifiche e gare.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com per il Gran Premio d'Argentina

Sabato 2 aprile

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 19:00

Domenica 3 aprile

Gara MotoGP: dalle ore 19:30

MotoGP 2022: il tracciato di Termas de Rio Hondo

Una pista lunga 4,8 chilometri attende i piloti della MotoGP questo fine settimana in Argentina, con cinque curve a destra e nove a sinistra. Sarà questa la sede del terzo appuntamento del Mondiale 2022.

Su questo circuito, il pilota che ha ottenuto più vittorie è Marc Marquez con 3. Il pilota di Cervera ha conquistato anche cinque pole position e stabilito il record nel 2014 in 1'37"683.

Lunghezza della pista

4,8 km Larghezza della pista

16 m Curve 5 a sinistra e 9 a destra Rettilineo più lungo

1076 m