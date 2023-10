MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Thailandia

Dopo il weekend pazzo di Phillip Island, con il maltempo che ha imposto la disputa della gara lunga al sabato e la cancellazione della Sprint, la MotoGP si appresta a trasferirsi a Buriram per il Gran Premio di Thailandia, ultimo appuntamento della tripletta asiatica prevista per il mese di ottobre.

La tappa australiana ha regalato una sorpresa gradita, perché Johann Zarco è riuscito finalmente a centrare quel primo successo nella classe regina che inseguiva da ben sette stagioni, al termine di una gara nella quale la gestione della gomma posteriore ha fatto da padrona.

E lo sa bene il suo compagno di box Jorge Martin, che ha comandato la corsa per 26 dei 27 previsti, ma poi è crollato al quinto posto, pagando a carissimo prezzo la scelta di montare la gomma soft (tutti gli altri avevano la media ad eccezione di Marc Marquez), che si era letteralmente distrutta.

Il leader iridato Pecco Bagnaia è stato bravissimo a capitalizzare questa situazione piazzandosi secondo e quindi ora si presenterà al Chang International Circuit con un vantaggio di 27 lunghezze nei confronti del madrileno del Prima Pramac Racing, che da due gare a questa parte continua a sprecare un grande potenziale.

Lo scorso anno a Buriram si corse sotto ad un vero e proprio diluvio, che esaltò gli specialisti del bagnato: ad imporsi fu infatti Miguel Oliveira, che con la KTM ebbe la meglio sulla Ducati di Jack Miller. Per Bagnaia però fu un'altra tappa importante in direzione del titolo, perché chiuse terzo con il rivale Fabio Quartararo fuori dalla zona punti.

Oltre ai due contendenti al titolo, c'è da scommettere però che saranno tanti quelli che vorranno puntare al podio. E non si può non citare Fabio Di Giannantonio, che in Australia ha centrato il primo della sua carriera in MotoGP, proprio ora che ha perso il posto al Gresini Racing per il 2024, dove arriverà Marc Marquez, un altro che sicuramente ci proverà.

Così come Brad Binder, che ha solamente sfiorato la top 3 a Phillip Island con una KTM in crescita, o Marco Bezzecchi, che dovrebbe arrivare in condizioni migliori a tre settimane dalla frattura della clavicola. Senza dimenticare le Aprilia, anche se le staccate violente del tracciato thailandese non paiono troppo congeniali alle caratteristiche della RS-GP.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio di Thailandia (ora italiana)



Dopo che il vento ha scombussolato tutti i piani del weekend di Phillip Island, portando alla definitiva cancellazione della Sprint, a Buriram si tornerà al format tradizionale. Complice il fuso orario thailandese, la Sprint prenderà il via quando in Italia saranno le 10 di sabato mattino, la gara lunga invece alle 9 di domenica.

Venerdì 27 ottobre



FP1 Moto3: 4:00-4:35

FP1 Moto2: 4:50-5:30

FP1 MotoGP: 5:45-6:30

FP2 Moto3: 8:15-8:50

FP2 Moto2: 9:05-9:45

P MotoGP: 10:00-11:00

Sabato 28 ottobre



FP3 Moto3: 3:40-4:10

FP3 Moto2: 4:25-4:55

FP2 MotoGP: 5:10-5:40

Qualifiche MotoGP: 5:50-6:30

Qualifiche Moto3: 7:50-8:30

Qualifiche Moto2: 8:45-9:25

Sprint MotoGP: 10:00

Domenica 29 ottobre

Warm-Up MotoGP: 4:40-04:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio di Thailandia



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Gara Moto3 9:15; Gara Moto2 10:30; Gara MotoGP 12:00).

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Thailandia



Sabato 28 ottobre



Sprint MotoGP: dalle ore 9:30

Domenica 29 ottobre

Gara MotoGP: dalle ore 8:30

Photo by: Dorna Partenza della gara

MotoGP 2023: scopriamo il Chang International Circuit

Il Chang International Circuit è una delle ultime novità del Mondiale MotoGP. Il tracciato ha debuttato nella stagione 2018 e il GP è disputato per tre edizioni, essendo stato cancellato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia del COVID-19. Marc Marquez ha vinto nel 2018 e nel 2019, assicurandosi l'ottavo titolo mondiale nel secondo anno. Nel 2022, sotto alla pioggia, ha vinto Miguel Oliveira.

Nel Gran Premio di Thailandia 2023 della MotoGP, i piloti dovranno completare 26 giri nella gara principale di domenica, uno in meno rispetto all'Australia, mentre la Sprint di sabato ripeterà i 13 giri di Phillip Island. I piloti della Moto3 faranno un totale di 22 giri Chang, con 24 giri invece per i piloti della classe intermedia.

Lunghezza della pista

4,5 km Larghezza della pista

12 metros Curve 12 (7 a destra e 5 a sinistra) Rettilineo più lungo

1000 metri