MotoGP Portogallo
MotoGP | Ecco cosa serve a Marc Marquez per diventare campione del mondo oggi a Portimao
Dopo la batosta nella Sprint del GP del Portogallo di MotoGP a Portimao, Marc Marquez avrà opzioni più chiare per diventare campione questa domenica. Vediamo di cosa ha bisogno per chiudere i giochi.
Rubén Carballo Rosa
Pubblicato: 22 nov 2026, 09:50
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Marc Marquez dovrà aspettare almeno la giornata di domenica per diventare campione del mondo della MotoGP 2026, conquistando quella che sarebbe la sua decima corona iridata e l'ottava nella classe regina.
Il pilota spagnolo aveva assolutamente tutto pronto per festeggiare già nella gara breve: doveva guadagnare due punti questo sabato su Jorge Martin, e andare a punti per neutralizzare anche la minaccia di Marco Bezzecchi.
Il #93 viaggiava terzo nella Sprint, con Bezzecchi primo e Martin due posizioni più indietro, un risultato che gli sarebbe bastato per essere campione. Ma, quando mancava appena un giro e mezzo per vedere il traguardo e conquistare un nuovo trofeo, la pioggia ha cominciato ad intensificarsi su Portimao ed è finito a terra alla curva 7, incassando uno zero che dà ossigeno ai suoi rivali.
Tuttavia, le speranze non sono affatto perdute per Marquez. Per quanto questo sabato sia stato una batosta, la verità è che il pilota della Ducati avrà opzioni molto chiare e favorevoli per diventare campione questa domenica, nella gara lunga. Di seguito, ti raccontiamo di cosa ha bisogno il nove volte iridato.
Di cosa ha bisogno Marquez per diventare campione questa domenica a Portimao: obiettivo, Top 9
Per prima cosa, dovete sapere che Marquez sarà campione della MotoGP 2026 nella gara lunga del GP del Portogallo se...
- Chiude nella Top 9, qualunque risultato facciano Martin e Bezzecchi
- Chiude nella Top 14, con Martin secondo o peggio
- Non va a punti, con Martin terzo o peggio e Bezzecchi che non vince
La prima cosa è ripassare com'è la classifica generale della MotoGP 2026 dopo la Sprint di Portimao. Con lo zero di Marquez, la vittoria di Bezzecchi e il quinto posto di Martin, il pilota di Cervera guida ancora la generale con un ampio margine, 55 punti su Martin e 62 su Bezzecchi.
Così, i conti per Marquez sono chiari: deve uscire da Portimao con 37 punti di vantaggio sui due piloti ufficiali dell'Aprilia. Pertanto, può cedere fino a 18 a Martin e 24 a Bezzecchi, che ha bisogno, direttamente, di vincere le tre gare restanti (contando Sprint e GP) e che Marquez faccia tre zeri.
Pertanto, una serie di combinazioni darà il titolo a Marquez. La cosa più importante è che gli basterà chiudere nella top 9 nella gara lunga di questa domenica in Portogallo per fare festa, indipendentemente da ciò che farà Martin. Ma non è l'unica opzione a sua disposizione: anche se Martin chiude secondo, Marquez potrà ancora chiudere nella top 14 per diventare campione. Potrebbe persino restare fuori dai punti: gli basterebbe che Martin fosse terzo o peggio, e che Bezzecchi non vincesse.
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