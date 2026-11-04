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MotoGP | Ecco cosa serve a Marc Marquez per diventare campione del mondo in Qatar

Al pilota della Ducati si presenta domenica prossima in Qatar la prima opportunità di diventare, per la decima volta in carriera, campione del mondo, con quello che sarebbe il suo ottavo titolo in MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 4 nov 2026, 11:29

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Pochi, nemmeno i più vicini a lui, avrebbero potuto immaginare lo scorso maggio, quando Marc Marquez si infortunò al piede a Le Mans e decise di anticipare l'operazione alla spalla destra che gli stava rendendo la vita impossibile, cosa che lo portò a ritrovarsi, dopo il GP d'Italia, a 102 punti dall'allora leader Marco Bezzecchi, che esattamente cinque mesi dopo sarebbe stato saldamente in testa alla classifica generale del campionato del mondo di MotoGP ed avrebbe avuto la prima occasione di conquistare il suo decimo titolo.

Da quel 1° maggio al Mugello a questo 1° novembre a Sepang, Marquez ha disputato dodici Gran Premi, nei quali ha ottenuto sette vittorie e ha completato cinque en plein da 37 punti, vincendo sabato e domenica. Un dominio che ha schiacciato l'Aprilia e i suoi piloti. Con Bezzecchi in grande difficoltà durante la parte centrale della stagione, solo Jorge Martin è riuscito a reggere la spinta di Marc, finché il pilota della Ducati lo ha portato al limite nella Sprint del GP d'Australia, due settimane fa, con il madrileno caduto e costretto a dare forfait in Malesia a causa della frattura del radio destro.

Ora, dopo questa nuova esibizione, Marquez guida il Mondiale con 44 punti di vantaggio su Martin e 67 su Bezzecchi, con tre Gran Premi ancora da disputare: Qatar, Portogallo e Valencia, nei quali saranno assegnati 111 punti. Con questo margine, nessuno dubita ormai che Marquez abbia in tasca la decima corona, l'ottava in MotoGP, anche se il pilota Ducati non vuole cantare vittoria: "Siamo vicini, ma il lavoro non è finito. Non voglio cadere nella trappola di darlo per fatto. No, voglio continuare con la stessa mentalità perché, insisto, restano poche gare ma molti momenti importanti, bisogna restare molto concentrati", avvertiva proprio questa domenica Marc dopo aver conquistato la vittoria.

I numeri per diventare campione

Con 399 punti, per diventare campione in Qatar, Marc deve totalizzare 30 punti più di Martin (355) e otto più di Bezzecchi (332). Per "eliminare" l'italiano, vincendo entrambe le gare, anche se Bezzecchi arrivasse secondo in entrambe, il pilota Ducati gli toglierebbe già quegli otto punti (3 nella sprint e 5 la domenica), quindi questa opzione dipende solo da Marc.

Più complicato, e non dipende più solo da Marquez, è guadagnare 30 punti su Martin, che deve totalizzare solo otto punti per evitare che il titolo in Qatar. Tuttavia, il madrileno è infortunato al polso destro in Australia e, anche se viaggerà a Doha per prendere parte al GP del Qatar, la sua condizione fisica è un'incognita. Cosa che può aprire definitivamente le possibilità che il titolo si chiuda domenica prossima sotto i riflettori di Lusail, dove la maggior parte dei piloti arriverà giovedì e ripartirà domenica dopo la gara.

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