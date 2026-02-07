MotoGP | Ecco com'è stato il grande evento di lancio della stagione 2026 a Kuala Lumpur

Dopo aver aperto una nuova strada con un evento simile organizzato a Bangkok lo scorso anno, la MotoGP ha riunito tutti i team ed i piloti nel cuore della capitale della Malesia per un evento speciale che segna l'inizio della stagione 2026.

Sebbene la Dorna avesse inizialmente individuato Singapore come sede per il lancio di quest'anno, le sfide logistiche causate dal breve intervallo tra i test di Sepang del 3-5 febbraio e l'evento stesso hanno spinto gli organizzatori del campionato ad optare per Kuala Lumpur.

Complice anche la vicinanza con l'autodromo di Sepang, la città è sempre stata una destinazione popolare per la MotoGP, con diversi team che storicamente hanno scelto la città per la presentazione delle proprie moto.

I festeggiamenti per il lancio della stagione 2026 hanno preso il via venerdì, appena un giorno dopo che la griglia della MotoGP ha completato il primo test pre-stagionale proprio a Sepang.

Tutte le moto della stagione 2026 sono state esposte in alcuni dei punti di riferimento più noti di Kuala Lumpur, tra cui la Kuala Lumpur Tower, alta 421 metri, che dal 1991 è una caratteristica distintiva dello skyline della città.

MotoGP riders group photo Photo by: Steve Wobser / Getty Images

Più tardi, in serata, tutti i corridori si sono riuniti in cima alla Permata Sapura Tower per una foto, con le iconiche Petronas Towers a fare da sfondo allo scatto.

L'evento principale è iniziato sabato sera, quando la MotoGP ha trasformato il centro della città in un circuito cittadino. Nelle vicinanze delle Petronas Towers sono stati allestiti dei box dedicati per tutte le 11 squadre, insieme a una pitlane improvvisata per consentire ai piloti di entrare ed uscire dalla pista.

Dopo il tramonto, i piloti sono scesi in strada a Kuala Lumpur, in un tratto di strada chiuso di fronte alle Petronas Towers. In ordine inverso rispetto alla classifica dello scorso anno, I piloti del Prima Pramac Racing sono scesi in pista per primi, con Jack Miller e Toprak Razgatlioglu che sono stati anche gli unici a regalare evoluzioni e stoppie, mentre la squadra ufficiale Ducati ha chiuso lo spettacolo.

Mancavano all'appello solo il campione del 2021 Fabio Quartararo e Fermin Aldeguer, entrambi assenti per infortunio, mentre Jorge Martin è tornato in sella all'Aprilia RS-GP dopo aver saltato i test di Sepang per recuperare da un doppio intervento chirurgico. La Yamaha ha scelto il collaudatore Augusto Fernandez per sostituire "El Diablo", mentre Gresini ha optato per esibirsi solamente con il vice-campione del mondo Alex Marquez.

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Dopo ogni "manche", i piloti sono saliti su un palco appositamente costruito davanti al Suriya KLCC, un grande centro commerciale situato ai piedi della Petronas Tower. Tutti e 20 i piloti si sono rivolti individualmente alla folla prima di fermarsi a interagire con i fan e a posare per le fotografie.

Per quanto riguarda l'intrattenimento, la band locale DOLLA e le star internazionali PAWSA e The Script sono salite sul palco per esibirsi davanti al pubblico, con la band irlandese che ha concluso l'evento facendo tornare sul palco anche tutti i piloti.

La MotoGP è stata l'unico grande campionato a organizzare un evento di lancio collettivo quest'anno, mentre la Formula 1, che a sua volta è di proprietà di Liberty Media, ha scelto di non dare seguito all'evento di successo organizzato a Londra nel 2025 a causa dell'introduzione di nuovi regolamenti tecnici, che ha richiesto alle squadre di avere più tempo per realizzare le monoposto e per i test.

