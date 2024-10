MotoGP | Ecco come Marquez ha cambiato il suo stile di guida sulla Ducati

Dopo una lunga carriera di successo con la Honda, quest'anno Marc Marquez ha debuttato in sella ad una Ducati, la moto del 2023, che lo ha costretto a cambiare il suo modo di guidare. Da una moto che spesso era l'unico a rendere competitiva, è passato al prototipo, anche se di un anno precedente, che ha dominato nella scorsa stagione.

Nel programma "Decoded", che DAZN Spagna ha trasmesso in anteprima questo mercoledì, Alex Criville analizza questo cambiamento di stile, guidando il modello che hanno sul set per spiegare in modo grafico ciò ha detto.

"È aggressivo ma la sua guida è più utile, più fluida sulla moto", dice Alex Criville riguardo a Marquez sulla Ducati. "Non attacca così tanto l'anteriore, la posizione è un po' più arretrata per evitare un po' di chattering o per mettere più carico sul posteriore. Diverse cose in cui si vede che è migliorato molto".

Pol Espargaro, ora collaudatore KTM, è d'accordo: "Ha un'accettazione del rischio molto superiore rispetto ad altri piloti. Il suo stile di guida è cambiato molto rispetto alla Honda. La posizione che Marc aveva sul davanti, sempre molto avanzata, con i gomiti aperti, gli permetteva di 'salvare' la moto molte volte. Con la Ducati vediamo Marc un po' più indietro sulla moto, con un peso maggiore sul posteriore".

Continuando con la sua radiografia, Criville aggiunge: "La posizione di Marc sulla Honda, lo vedeva attaccare un po' di più, un po' più aggressivo. Con la Ducati il suo peso è più indietro. Così evita di scaricare l'avantreno, di rimbalzare ed ha più trazione in uscita di curva. È come se tutto fosse più facile, lo vedi e dici: 'Non sta andando forte, ma sta andando forte'".

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Questa posizione consente un ingresso più pulito, il retrotreno copia bene, ha un buona percorrenza in curva e può anche farla girare un po'. Sono piccoli dettagli, stiamo parlando di un decimo, due decimi al massimo", ha concluso Criville.

Definendo lo stile di guida di Marquez in una sola parola, il suo ex ingegnere di pista Santi Hernandez riassume: "Il suo stile di guida è uno spettacolo, dove una persona normale può fare un passo indietro, lui è l'opposto".

"Era un pilota molto più aggressivo sulla moto, per come reagiva alla moto e per come lo si vedeva guidare, soprattutto in entrata di curva, lo si vedeva muovere sempre molto il corpo, cercando di trovare il suo modo di posizionarsi sulla moto per poter frenare".

"Ora vediamo un Marc che, in frenata, è molto più stabile, molto più calmo. Vediamo una guida più fluida e scorrevole".

Al di là della posizione in moto e di come affronta le gare, Santi Hernandez elogia il #93: "Vedo ancora un Marc che ha il suo DNA. Lo vedo più calmo, vedo che studia molto di più la situazione in gara, e questa esperienza lo porta a non avere fretta in alcuni momenti, con più sangue freddo. Gli incidenti che abbiamo visto fanno parte del processo di apprendimento di Marc, perché è alla ricerca del limite, vuole sapere fino a che punto può spingersi, perché vuole ottenere il massimo. Vedo ancora un Marc competitivo ed affamato. Il giorno in cui cambierà il suo DNA smetteremo di vedere Marc e sarà solo un altro pilota, ma ha ancora il suo DNA".

Jorge Martinez "Aspar", che ha parlato di Marquez nel programma "Decoded" di DAZN, ha dichiarato: "Per me è ancora il miglior pilota, non si tratta solo della moto. Ha un senso di fame, di aggressività, di voglia di vincere. Cadere, cadere di nuovo, cadere di nuovo e vincere... Penso che sia ammirevole. Significa che è ancora affamato, che si prende ancora dei rischi e che vuole ancora vincere. Non credo che abbia perso l'aggressività e tanto meno la voglia di vincere".