MotoGP | Ecco come il personale Suzuki si è ricollocato per il 2023

Il 2 maggio scorso è stata annunciata quella che sarebbe stata la notizia dell'anno nel Campionato del Mondo MotoGP: l'addio della Suzuki a fine stagione. La notizia è arrivata come una bomba nel paddock, soprattutto all'interno della squadra giapponese, i cui circa cinquanta membri hanno appreso la sorprendente decisione il giorno stesso, al termine dei test ufficiali dopo il Gran Premio di Spagna a Jerez.

Con un contratto di cinque anni per rimanere nel Campionato del Mondo fino al 2026, Suzuki ha dato l'addio alla MotoGP a meno di un terzo del primo anno del suo impegno con il promoter Dorna. La mossa ha messo l'azienda in una posizione difficile, ma ancora più difficile per il team giapponese. Il trasferimento ha lasciato la maggior parte di loro in uno stato di shock e di incertezza sul loro futuro.

"Abbiamo due strade", aveva dichiarato Alex Rins dopo l'ufficializzazione della notizia qualche giorno dopo. "Crollare e passare l'intera giornata a pensare che non abbiamo una moto per l'anno prossimo, oppure avere successo, continuare a spingere, tenere la testa alta, con la squadra più unita che mai". E guardando i miei meccanici, è quest'ultima la strada che hanno intrapreso, ed è quella che percorrerò io, perché anche se non hanno nulla per il prossimo anno, sono più motivati che mai e dimostreremo alla Suzuki che hanno commesso un errore.

Rins, che da quel momento in poi ha avuto una serie di cadute consecutive che lo hanno estromesso dalla corsa al titolo, era consapevole che "sicuramente" non gli sarebbe mancato il lavoro. "Ma molte famiglie dipendono dalla Suzuki e ora la gente è sotto shock", ha lamentato il catalano, sapendo che far rientrare nel paddock una cinquantina di persone non sarebbe stato un compito facile.

Anche Joan Mir, ovviamente, è rimasto male della decisione. "Abbiamo dato un'immagine esemplare. Di unità, di risultati. Tutti conoscono le persone che lavorano in questa squadra e quanto questa squadra sia speciale proprio grazie alle persone che la compongono", ha detto il campione 2020, che come Rins ha trovato un posto per il 2023, sotto l'ala della Honda.

A metà giugno, cinque settimane dopo l'annuncio della notizia bomba, i dubbi erano ancora presenti tra il personale del marchio di Hamamatsu. "È una situazione difficile, l'ho detto fin dal primo momento, ma è ancora difficile e lo sarà fino all'ultima gara, c'è ancora incertezza per molte persone nella squadra che non sanno dove andranno l'anno prossimo, non so se qualcuno lo sa. Non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione da Suzuki, solo il comunicato che tutti hanno potuto leggere, e sto ancora aspettando una spiegazione", si è lamentato lo spagnolo.

Sebbene sia Rins che Mir abbiano cercato, nelle trattative con Honda, di portare con sé un pilota Suzuki, nessuno dei due ci è riuscito.

Both Mir and Rins couldn't bring any of their crews with them to Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo creato un'ottima famiglia qui alla Suzuki e mi piacerebbe prendere alcuni dei ragazzi, ma mi metto anche nei panni dell'altra squadra (LCR-Honda) e capisco che non vogliano rompere un gruppo di lavoro. In linea di principio, quello che abbiamo sul tavolo è che non mi permetteranno di prendere nessuno dalla Suzuki, ma capisco anche questo", ha spiegato Rins alla fine di giugno, quando il suo passaggio all'LCR non era ancora ufficiale, per quanto fosse stato concordato.

Il capo meccanico di Rins, Manu Cazeaux, è stato il primo membro della Suzuki a trovare un lavoro per il 2023, firmando con Aprilia per diventare il responsabile tecnico di Maverick Viñales nel 2023. Ho cercato di portarlo con me nella mia nuova squadra, ma non me l'hanno permesso", ha detto il numero 42. "Ho cercato di portarlo con me nella mia nuova squadra, ma non me l'hanno permesso".

A metà agosto, dopo la pausa estiva, Mir non era ancora in grado di rendere pubblico il suo passaggio alla Honda, ma ha ammesso che non sarebbe stato in grado di portare con sé in Suzuki nessuno dei suoi cari. "Non voglio distruggere la squadra in cui sto andando", ha detto all'epoca.

Anche se i mesi si sono trascinati e le notizie di nuovi incarichi per i membri del team Suzuki si sono susseguite, alla fine hanno prevalso le qualità umane e professionali del gruppo e praticamente tutti i membri che hanno lavorato con Suzuki nel 2022 rimarranno nel paddock quest'anno.

"In questi sei anni, tutti i membri della Suzuki sono stati più che semplici lavoratori", ha spiegato Rins nel podcast di Motorsport all'inizio di questa settimana. "È vero che per i motociclisti, tra virgolette, è stato un po' più facile trovare lavoro. Ma per queste cinquanta persone è stato complicato. Tuttavia, ci sono state persone che hanno scelto di non rimanere nel campionato e di fare altre cose. Come Kevin (Loussouarn), il ragazzo che si occupava delle mie ruote e che è un vero crack. Ha deciso di proseguire la sua vita al di fuori del Campionato del Mondo. Ma sono felice che più o meno tutti abbiano trovato il loro posto, cosa non facile.

Suzuki's "family" atmosphere will be missed by MotoGP in 2023 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Di tutto lo staff Suzuki, solo uno aveva un contratto oltre il 31 dicembre 2022: il team manager Livio Suppo. L'italiano rimarrà con il produttore per supervisionare la liquidazione di tutte le attrezzature e i contratti con i fornitori. Suppo sarà assistito da Roberto Brivio - fratello dell'ex team manager Davide - che rimarrà nel magazzino affittato a Cambiago, alle porte di Monza e molto vicino alla sede della Yamaha a Gerno di Lesmo, in Italia, fino a quando non verrà smantellato tutto.

Dei restanti sei membri, tutti giapponesi, continueranno a lavorare presso la Suzuki Motor Corporation di Hamamatsu, tra cui il capo progetto Shinichi Sahara, che passerà alla divisione motori marini, e Ken Kawauchi, il direttore tecnico.

Oltre ai due piloti, i suoi colleghi più stretti hanno trovato un buon sbocco professionale. Nel suo arrivo in Aprilia, Cazeaux ha portato con sé tre dei suoi meccanici. Frankie Carchedi, responsabile del lato Mir del garage, ha assunto quattro ingegneri per Gresini, che insieme a lui si occuperanno di Fabio Di Giannantonio. KTM ha ingaggiato altre due coppie di ingegneri: tre per la squadra madre e una per Tech3 GasGas. Yamaha e VR46 hanno inoltre ingaggiato un ingegnere ciascuno, oltre a meccanici e cuochi, come si può vedere nella tabella qui sotto.

Personale della Suzuki dal 2022 al 2023

Nome Posto 2022 Destinazione 2023 1 Shinichi Sahara Leader progetto Suzuki MotoGP SMC (Suzuki Motor Comp.) 2 Ken Kawauchi Direttore tecnico SMC 3 Atsushi Kawasaki Ingegnere telaio SMC 4 Yuta Shimabukuro Ingegnere dati (Rins) GasGas Tech3 5 Masahiro Yamada Ingegnere di rendimento SMC 6 Sadayuki Tsujimura Ingegnere di rendimento SMC 7 Joan Mir Pilota Repsol Honda 8 Alex Rins Pilota LCR Honda 9 Mitia Dotta Team coordinator Team Coordinator Aprilia 10 Frankie Carchedi Ingegnere di pista Joan Mir Gresini Di Giannantonio Ing. Di pista 11 Claudio Rainato Ingegnere di dati (Mir) VR46 12 Jacques Roca Meccanico (Mir) VR46 (Marini) 13 Marco Rosa Gastaldo Meccanico (Mir) Gresini 14 Tsutomu Matsugano Meccanico (Mir) Moto2 Team America 15 Fernando Mendez Meccanico (Mir) Aprilia RNF (RF) 16 Manuel Cazeaux Ingegnere di pista Alex Rins Aprilia Maverick Ing. Di pista 17 Davide Manfredi Meccanico (Rins) Aprilia Maverick 18 Tiziano Verniani Meccanico (Rins) Pramac Zarco 19 Paco Nogueira Meccanico (Rins) Aprilia RNF Meccanico (RF) 20 Jordi Melendo Coordinatore dei ricambi GasGas Tech3 21 Francesco Munzone Ingegnere di rendimento Moto2 - MV Agusta Ing. Di pista 22 Nicolas Piantoni Ingegnere di rendimento KTM 23 Matteo Gaio Ingegnere di rendimento KTM 24 Giorgio Ripoli Ingegnere di rendimento KTM 25 Tom O'Kane Ingegnere di rendimento Yamaha 26 Mattia Bonfanti Chef hopitality Aprilia RNF 27 Dario Decio Hospitality coordinador VR46 - Hospitality coordinador 28 Alessio Armigeri Cuoco hospitality Cuoco Yamaha 29 Akira Yamajuku Meccanico SMC 30 Livio Suppo Team Manager Contratto fino a fine 2023 31 Roberto Brivio Coordinador