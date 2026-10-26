MotoGP Malesia

MotoGP | Ecco come è stato progettato il piano che seguirà Jorge Martin per provare a correre a Sepang

Jorge Martin ha quattro giorni per curare la frattura al radio destro che si è procurato sabato, a Phillip Island, prima di provare a salire in moto venerdì, a Sepang. Aitor Tomas è il fisioterapista che lo accompagna e ha illustrato a Motorsport.com il piano di recupero che gli verrà applicato.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 26 ott 2026, 10:01

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Se misurarsi con Marc Marquez in un testa a testa serrato per il titolo della MotoGP è già una vera sfida, per Jorge Martin le cose si sono complicate ancora di più dopo la caduta di sabato scorso, durante la gara corta del Gran Premio d'Australia, mentre si confrontava da vicino proprio con l'attuale campione in un duello esplosivo durato otto giri e mezzo.

Nella caduta, le capriole che Martin ha fatto nella ghiaia gli hanno provocato una frattura nella parte del radio più vicina alla mano. In un primo momento, molti hanno pensato che le sue opzioni di lottare per il Mondiale fossero morte alla curva 8 di Phillip Island. Tuttavia, un paio di eventi verificatisi nelle ore successive all'incidente hanno proiettato un raggio di speranza.

In primo luogo, la TAC a cui è stato sottoposto in una clinica di Melbourne la sera stessa di sabato ha escluso i primi sospetti dei medici che lo avevano assistito in circuito, che indicavano una possibile seconda frattura all'ulna dello stesso braccio destro. L'esame ha anche mostrato, inoltre, che quella del radio non presentava scomposizione, circostanza che lo avrebbe obbligato a tornare in Spagna, per passare sotto i ferri del chirurgo.

Il secondo "alleato" del #89 è stato il maltempo che ha impedito lo svolgimento della gara lunga a Phillip Island. La cancellazione dell'evento, al quale lui non avrebbe comunque partecipato essendo stato dichiarato "unfit" dai medici del campionato, ha impedito a Marquez di poter eventualmente incrementare il suo margine in testa alla classifica generale, che dopo il suo successo nella Sprint è ora di dieci punti su Martin, e di 50 punti su Marco Bezzecchi, il terzo.

Le due cose, combinate, invitano il campione del mondo 2024 a fare tutto il possibile per correre il prossimo fine settimana, in Malesia, per sparare le ultime cartucce a sua disposizione pur di continuare a puntare ad infilarsi in testa la sua seconda corona nella classe regina. La sfida è enorme e probabilmente sarà dolorosa, ma la macchina per affrontarla è già in moto.

Piano d'urto

La chiave di tutto è il protocollo di recupero della zona lesionata che Martin affronterà nei prossimi quattro giorni e che è stato definito da Aitor Tomas, il fisioterapista ingaggiato dall'agenzia che rappresenta lui e Pedro Acosta e che si sposta con loro per trattarli durante i Gran Premi. Martin ha preso un volo da Melbourne nella notte tra domenica e lunedì, ed è già a Kuala Lumpur. Lì lo accoglierà un fisioterapista di fiducia, con cui ha già lavorato in passato, e che seguirà le istruzioni di Tomas, che atterrerà martedì per concentrarsi sul braccio destro del paziente.

"Quello che faremo sarà dividere il processo in due fasi. La prima sarà incentrata sulla riduzione dell'infiammazione e su tutto ciò che comporta la lesione ossea. Cercheremo di recuperare mobilità, forza e funzionalità. E questo lo otterremo con crioterapia (ghiaccio) e massaggio", spiega Tomas a Motorsport.com.

"E poi, nella seconda parte del processo, cercheremo di rigenerare l'osso per quanto possibile, affinché si rafforzi progressivamente. Lo faremo con la magnetoterapia", aggiunge il terapista.

Jorge Martín apura sus opciones de mantener el pulso con Marc Márquez por el título mundial

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Poi,se gli permetteranno di salire sulla moto, allora applicheremo un protocollo diverso da quello che usiamo con lui in condizioni normali. In quel caso ci concentreremo sul polso, per cercare di farlo gonfiare il meno possibile, e sulla terapia di controllo del dolore”, specifica Tomas, che rinvia a più avanti, in base alle sensazioni che Martin trasmetterà scendendo dalla RS-GP, se verrà infiltrato con analgesici o meno.

Il fisioterapista, inoltre, gli benderà la zona interessata con nastro elastico, noto come "taping". Inoltre, Alpinestars, il fornitore dei guanti che usa il pilota dell'Aprilia, gli modificherà quello destro, per evitare che la chiusura gli dia fastidio.

Il programma che il madrileno seguirà da questo lunedì fino a giovedì lo limiterà a concentrare le sue ore sul recupero, sulle cure e sul riposo. Giovedì a mezzogiorno si recherà al circuito, dove i medici del campionato, con il dottor Angel Charte a guidarli, saranno incaricati di valutare le sue condizioni fisiche, e di lasciarlo partecipare alla prima sessione di prove libere, venerdì. La cosa più abituale in questi casi è che venga effettuato un altro controllo dopo quella prima sessione prima di autorizzarlo a poter proseguire con la routine del fine settimana.

Nessuna pressione per correre

Dall'entourage di Martin si mantiene un approccio conservativo, per quanto riguarda le possibilità che ha di poter correre. Sia per la frattura, sia anche per la sua posizione, tenuto conto che la zona del polso destro sopporta molto carico e stress in sella alla moto, dato che è quella incaricata di gestire la manopola dell'acceleratore, quella che lancia la mano per afferrare la leva del freno anteriore, e contribuisce in modo decisivo a sostenere il corpo quando bascula in avanti, in frenata, e all'indietro, in accelerazione. A tutto quanto sopra bisogna aggiungere il caldo e l'umidità di Sepang, che non facilitano le cose.

Aprilia, da parte sua, desidera che il suo pilota possa competere in Malesia, ma dagli uffici della Casa di Noale insistono sulla cautela. "Bisognerà procedere giorno per giorno, vedere come si sente Jorge con il passare delle ore e dei giorni. Noi gli stiamo vicino, ma sappiamo che questo tipo di situazioni sono molto complesse", dichiara a chi scrive queste righe un portavoce della scuderia italiana.

"Nessuno ha bisogno di dirgli cosa c'è in gioco, perché lui lo sa perfettamente. Per questo, non gli mettiamo alcuna pressione. Qualunque cosa decida, per noi sarà quella giusta. In questi casi, la salute viene prima di tutto", aggiunge questa voce autorevole.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Oriol Puigdemont





MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!





MotoGP | Marquez: "Le domeniche della prima metà della stagione volevo solo sdraiarmi sul divano"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Marquez: "Le domeniche della prima metà della stagione volevo solo sdraiarmi sul divano"





MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"

More from

Jorge Martin





MotoGP | Rivola sulla cancellazione di Phillip Island: "Non so se è un bene o un male per l'Aprilia"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Rivola sulla cancellazione di Phillip Island: "Non so se è un bene o un male per l'Aprilia"





MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez





MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"





MotoGP | Martin vende cara la pelle, ma poi cade e Marquez si prende Sprint e leadership a Phillip Island



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | Martin vende cara la pelle, ma poi cade e Marquez si prende Sprint e leadership a Phillip Island





MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"

Ultime notizie





MotoGP | Ecco come è stato progettato il piano che seguirà Jorge Martin per provare a correre a Sepang



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 min



MotoGP | Ecco come è stato progettato il piano che seguirà Jorge Martin per provare a correre a Sepang





F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Città del Messico



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



22 min



F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Città del Messico





MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



40 min



MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia





F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



1 h



F1 | Ferrari, ad Austin una vittoria sfuggita in qualifica: Leclerc secondo, ma resta il rimpianto

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti