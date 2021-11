MotoGP | Ecco come Ducati ripartirà le sue otto moto nel 2022

Oltre al team ufficiale, la Ducati fornirà le sue Desmosedici GP ad altre tre squadre nel 2022: la sua ormai tradizionale formazione satellite, il Pramac Racing, e due squadre che si affacceranno nella classe regina nella prossima stagione, la VR46 ed il Gresini Racing.

Nel reparto corse di Borgo Panigale stanno lavorando al progetto del prossimo anno per cercare di migliorare una moto attualmente è già considerata la migliore del lotto. Il prototipo 2022 sarà caratterizzato da un motore migliorato e da innovazioni aerodinamiche, così come di ulteriori sviluppi a livello di elettronica per migliorare il rapporto con gli pneumatici Michelin di ultima generazione, che avevano creato qualche grattacapo nel momento della loro introduzione.

Anche se la GP22 non sarà una rivoluzione rispetto alla moto di quest'anno, l'aggiornamento previsto dagli ingegneri italiani dovrebbe essere sufficiente a garantire di fare una differenza evidente. Da qui, ecco spiegata l'importanza di poter contare sull'ultima versione della moto bolognese.

Va detto comunque che la GP21 è stata quest'anno la moto con hanno ottenuto vittorie e podi in MotoGP il maggior numero di piloti.

Oltre ai successi di Jack Miller (Jerez e Le Mans), Pecco Bagnaia (Aragon e San Marino) e Jorge Martin (Stiria), il francese Johann Zarco ha conquistato quattro podi per il marchio, per un totale di 17 tra i quattro piloti. A questi poi devono essere aggiunti i due di Enea Bastianini, anche se il rookie del Team Avintia corre su una moto 2019 con aggiornamenti 2020.

Degli attuali piloti Ducati, solo Luca Marini, secondo pilota Avintia ma con colori VR46, non è riuscito a salire sul podio quest'anno, nonostante guidi una moto sulla carta leggermente più evoluta rispetto a quella del compagno di box.

Cinque moto 2022 e tre 2021

La prossima stagione, la Ducati ritirerà definitivamente le GP20 e le obsolete moto 2019, dando il benvenuto alla versione 2022, che sarà disponibile per cinque piloti. Gli altri tre invece avranno dei prototipi 2021.

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, oltre ai due piloti del team ufficiale, Pecco Bagnaia e Jack Miller, avranno l'ultima versione della Desmosedici GP anche Jorge Martin e Johann Zarco. La quinta GP22 sarà data invece al VR46, che certamente la destinerà a Luca Marini.

Le moto 2021 saranno quindi per i due piloti del Gresini Racing, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, che farà il suo debutto nella classe regina, così come il secondo pilota della VR46 che, anche se non è stato ancora ufficializzato, sarà Marco Bezzecchi.

Costruttore Team Pilota Modello Stagioni in MotoGP Ducati Ducati Pecco Bagnaia 2022 3 Ducati Ducati Jack Miller 2022 7 Ducati Pramac Jorge Martín 2022 1 Ducati Pramac Johann Zarco 2022 5 Ducati Gresini Enea Bastianini 2021 1 Ducati Gresini Fabio Di Giannantonio 2021 - Ducati VR46 Luca Marini 2022 1 Ducati VR46 Marco Bezzecchi* 2021 -

*In attesa della conferma ufficiale