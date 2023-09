MotoGP | E' morto Paul Bird, proprietario della PBM

In un breve comunicato del team PBM si legge che Bird è morto venerdì, dopo essere stato ricoverato in ospedale per una malattia.

"PBM è profondamente rattristata nell'annunciare l'improvvisa scomparsa di Paul Bird, proprietario del team Paul Bird Motorsport".

"Paul Bird è morto oggi all'età di 56 anni dopo un breve ricovero in ospedale a causa di una malattia. La famiglia di Paul chiede di mantenere la privacy in questo momento".

Bird è stato impegnato soprattutto nel BSB, nel quale il suo team, la PBM, ha vinto otto titoli piloti.

Il primo successo della PBM è arrivato con il compianto Steve Hislop nel 2002, prima che Shane Byrne - che ha sostituito Hislop - ottenesse il primo dei suoi cinque titoli con la squadra nel 2003.

Byrne ha vinto di nuovo per la squadra nel 2012, aggiungendo altri tre titoli ai suoi sei in carriera nel 2014, 2016 e 2017.

La PBM si è laureata nuovamente campione nel 2019, quando ha ingaggiato l'ex pilota di MotoGP Scott Redding per guidare la sua Ducati, mentre Josh Brookes ha concesso il bis nella stagione successiva.

La struttura di Paul Bird ha gestito anche la partecipazione della Kawasaki nel Mondiale Superbike dal 2009 al 2011, ma Provec gli è subentrata nel 2012, quando uno dei camion della PBM è stato trovato carico di droga, armi e munizioni mentre cercava di entrare nel Regno Unito.

Bird dichiarò a MotorCycleNews che una banda aveva piazzato questi oggetti di contrabbando sui suoi camion, mentre l'autista, Phil Roe, fu condannato a 18 anni di carcere.

La PBM ha esordito in MotoGP nel 2012, con l'avvento del regolamento CRT (Claiming Rule Team), schierando James Ellison su una Aprilia ART ed ottenendo in due occasioni un nono posto come miglior risultato.

La squadra ha continuato nel 2013 con Michael Laverty e Yonny Hernandez, con Broc Parkes che ha sostituito quest'ultimo nel 2014 prima che la squadra si ritirasse dai Gran Premi.

Bird ha anche ottenuto un successo al TT con Ian Hutchinson nel 2015 e ha partecipato ad altre gare nazionali nel Regno Unito. Tuttavia, nel 2019 gli è stato imposto un divieto di assunzione di sostanze stupefacenti che sarebbe dovuto durare fino al 2026.

La PBM è attualmente in testa alla classifica del BSB con Tommy Bridewell e Glenn Iriwn. Non è ancora chiaro quali saranno i piani della squadra per il futuro, con il prossimo appuntamento fissato per il 15-17 settembre a Oulton Park.