MotoGP | Ducati vuole Bezzecchi su una moto ufficiale nel 2025

Il fine settimana di Spielberg è stato all'insegna del dominio della Ducati in pista e dei grandi passi avanti nel mercato piloti della MotoGP, con la Casa italiana protagonista.

Il catalizzatore è stato Johann Zarco, che ha deciso di lasciare la Ducati per accettare l'offerta della Honda e del team LCR. In seguito, Franco Morbidelli è emerso come "la possibilità più concreta" di sostituirlo al Prima Pramac Racing e Marco Bezzecchi ha annunciato di aver deciso per quale squadra correrà la prossima stagione.

La sensazione è che Bezzecchi abbia deciso di fare un altro anno con la sua attuale squadra, quella che lo ha aiutato a salvare la sua carriera nel 2020 e poi lo ha accompagnato nella categoria MotoGP, con il titolo di Rookie of the Year nel 2022 e le prime vittorie in questa stagione. Valentino Rossi vuole mantenere la sua "pepita" e sembra che le sue speranze non saranno deluse. Tuttavia, la Ducati intende stabilire un legame stretto con il 24enne.

"Il team Mooney VR46, che ha ormai creato un gruppo solido, ha permesso a Marco di ottenere ottimi risultati al suo secondo anno in MotoGP, e a volte per un giovane pilota l'ambiente conta più di qualcosa di meglio dal punto di vista tecnico", ha osservato Paolo Ciabatti in un'intervista concessa al Corriere dello Sport.

"Se la scelta sarà confermata, ne saremo felici. L'obiettivo, quindi, è mettere Marco sotto contratto direttamente con Ducati, per affidargli una moto ufficiale nel 2025", ha aggiunto il Direttore Sportivo di Ducati Corse, rivelando quello che potrebbe essere quindi l'esito delle trattative condotte nelle ultime settimane, a fronte del fatto che Marco Bezzecchi non potrà guidare la un Desmosedici GP ufficiale con VR46 nella prossima stagione.

Paolo Ciabatti intende mantenere un rapporto molto stretto con Marco Bezzecchi.

Ingaggiarlo come pilota ufficiale sarebbe un modo per evitare di perderlo se la VR46 dovesse lasciare Ducati al termine dell'accordo e diventare un team satellite della Yamaha nel 2025? "Vorremmo mettere sotto contratto Marco anche per questo motivo", ha concordato Paolo Ciabatti interpellato dal Corriere dello Sport, "ma soprattutto perché riteniamo che sia un pilota che merita tutta la nostra attenzione".

"È presto per parlare di cosa succederà con i team nel 2025: abbiamo un ottimo rapporto con il team Mooney VR46, e l'ambizione di Valentino è quella di fare bene visto che non ha bisogno di avere un team in MotoGP. Quando c'è un rapporto di reciproca soddisfazione, ci sono le basi per continuare: faremo le dovute considerazioni durante la prima metà del 2024, ma non siamo preoccupati".

Zarco avrebbe potuto sostituire Bautista nel 2025

Johann Zarco, nel frattempo, ha scelto di lasciare la Ducati dopo quattro anni insieme, nonostante abbia ricevuto un'offerta dalla Casa italiana. Un'offerta, certo, inferiore a quella della Honda per la MotoGP, che il francese avrebbe dovuto lasciare tra un anno, ma con una visione del futuro che Paolo Ciabatti difende.

"Le scelte dei piloti dipendono dai loro obiettivi. Abbiamo offerto a Johann la possibilità di rimanere in MotoGP per un altro anno, per poi passare in Superbike nel 2025 con un contratto biennale, prendendo il posto di Bautista se deciderà di smettere l'anno prossimo", spiega il Direttore Sportivo. "Al contrario, lui voleva rimanere in MotoGP più a lungo, quindi l'offerta di Honda di due anni più uno (come opzione) ha senso. Non mi permetto di giudicare la sua scelta, ma posso dire che è sicuramente coraggiosa".

"Penso anche che, per un pilota, rimanere legato alla Ducati con un contratto biennale in Superbike e l'obiettivo di vincere più titoli possibili fosse qualcosa di molto interessante, ma non mi permetto di dire altro".