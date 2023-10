MotoGP | Ducati vince il Mondiale Costruttori per il quarto anno di fila

Se il Mondiale piloti rimane apertissimo, con appena 7 punti a dividere Jorge Martin e Pecco Bagnaia, non si può dire la stessa cosa per la classifica Costruttori della MotoGP. Grazie al successo del madrileno nella Sprint di Mandalika, infatti, la Ducati ha chiuso i giochi con larghissimo anticipo.

Un risultato che certifica una volta di più i grandi sforzi profusi negli ultimi anni alle porte di Bologna per migliorare una Desmosedici GP che è chiaramente la moto di riferimento della classe regina. Per gli uomini della Rossa si tratta infatti del quarto alloro consecutivo tra i Costruttori, con un filotto iniziato nel 2020 che per il momento ha avuto il suo culmine l'anno scorso, quando Pecco Bagnaia ha riportato in Italia anche il titolo piloti, regalando a Ducati una clamorosa Tripla Corona.

I numeri parlano chiaro e quest'anno le Desmosedici GP hanno dominato la scena in lungo e in largo: fin qui sono state 11 le vittorie ottenute alla domenica, nelle gare lunghe, (5 con Bagnaia e 3 ciascuno per Martin e Marco Bezzecchi), a cui ne vanno sommate altrettante nelle Sprint (in questo caso ben 6 per Martin, 4 per Bagnaia e 1 per Bezzecchi).

E il traguardo del quarto titolo Costruttori è stato celebrato con una vera e propria parata Ducati, perché nel sabato dell'Indonesia c'è stata prima la pole position di Luca Marini, la prima della sua carriera nella classe regina, e poi è arrivata una tripletta nella Sprint, con l'italiano che ha chiuso alle spalle di Martin, precedendo il compagno di squadra Bezzecchi.

Un trionfo che è passato quasi un po' in sordina, perché ormai veniva quasi considerato scontato: prima della partenza per l'isola di Lombok alla Casa di Borgo Panigale mancavano solo 3 punti per fare festa e il margine sui diretti inseguitori della KTM ad oggi è di ben 229 punti. Ma questo non deve far venire meno la gioia e l'orgoglio per questo traguardo.

"Per il quarto anno consecutivo siamo riusciti a mantenere il titolo costruttori a Bologna e il successo arriva in una giornata dove tre delle nostre Desmosedici GP sono salite sul podio. Siamo davvero molto orgogliosi di questo successo, che ripaga tutti gli sforzi e l’impegno messo dagli uomini e le donne di Ducati Corse che con dedizione lavorano a questo progetto. Un grazie a tutti loro e a tutti i piloti e le squadre che hanno contribuito a questa vittoria", ha commentato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse.

Luigi Dall'igna Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images