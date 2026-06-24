MotoGP | Ducati si prende il futuro: ufficiale l'ingaggio di Acosta per i prossimi due anni

In casa Ducati si apre un nuovo capitolo e ha il chiaro sapore di futuro. Dopo il rinnovo di Marc Marquez e l’addio di Pecco Bagnaia, destinato a una nuova avventura dal retrogusto comunque italiano, la Ducati ha completato il quadro ufficializzando l’ingaggio di Pedro Acosta, che correrà con il team di Borgo Panigale a partire dal prossimo anno.

Il talento spagnolo, uno dei più cristallini della nuova generazione MotoGP, correrà con la squadra factory nelle stagioni 2027 e 2028, formando una coppia stellare nel box del costruttore italiano. Una coppia su cui Ducati ragiona su due binari paralleli: da un lato la certezza di avere due piloti in grado di vincere, dall’altro la consapevolezza che, per età e prospettiva, Acosta rappresenta il futuro a lungo termine del progetto.

La notizia, pur circolando da mesi, non era stata ufficializzata a causa del disaccordo tra i costruttori del campionato e il MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la ex Dorna. Solo venerdì scorso, a Brno, le parti hanno trovato l’intesa, formalizzando un accordo che le legherà fino al 2031. Un via libera che ha fatto partire a cascata tutti gli annunci in vista del 2027.

El abrazo complice entre Pedro Acosta y Gigi Dall'Igna en el reciente GP de Hungría Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta da tempo bramava il passaggio in Ducati per compiere il salto necessario a vincere in MotoGP e ha firmato con la Casa di Borgo Panigale un contratto biennale. Una scelta dettata più dall’ambizione che dal portafoglio: lo spagnolo non percepirà una cifra fissa tra le più alte della categoria, ma potrà puntare a premi sostanziosi, in linea con la filosofia Ducati, che da sempre struttura i propri accordi valorizzando in modo significativo i risultati ottenuti in pista.

Per lo spagnolo l’ambizione è una sola: vincere. Dopo anni trascorsi con KTM, ora arriva l’opportunità che inseguiva da tempo, al punto da aver provato già alla fine della scorsa stagione a liberarsi per approdare sulla Ducati clienti della VR46, senza però riuscirci. Questa volta la storia cambia: Acosta potrà finalmente vestirsi di rosso e lottare per i risultati a cui aspira, misurandosi anche con il “marziano” Marquez.

“Pedro rappresenta il profilo ideale per il futuro del Ducati Lenovo Team. Dopo la conferma di Marc, volevamo inserire all'interno del progetto di sviluppo della Desmosedici GP un pilota giovane e veloce. Pedro, oltre ad essere un talento indiscutibile, ha dimostrato una precocità straordinaria", racconta Luigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse sottolineando perché Acosta sia il futuro del team italiano.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"In poco meno di sei anni nel Campionato ha vinto due titoli nelle classi minori e ha ottenuto prestazioni davvero convincenti in MotoGP. Il suo arrivo nella squadra sarà uno stimolo per tutti, ci aiuterà a crescere e lo accompagneremo nel percorso verso la piena maturità come pilota. Sono certo che, con il supporto del nostro Team e con i tempi adeguati, il suo contributo potrà garantire un ulteriore passo in avanti in termini di performance e obiettivi”.

Lo “Squalo”, che lo scorso 25 maggio ha compiuto 22 anni, è uno dei talenti più puri dell’attuale panorama della classe regina e arriva da due titoli mondiali: Moto3 al debutto e Moto2 due anni più tardi. In MotoGP ha esordito nel 2024 con KTM nel team satellite GasGas Tech3, conquistando cinque podi complessivi.

Il primo podio è arrivato già alla sua seconda gara, in Portogallo, dove ha chiuso al terzo posto, confermando immediatamente la portata del suo talento e la rapidità con cui si è adattato alla MotoGP. Nel 2025 ha compiuto il salto nel team ufficiale, aggiungendo altri cinque podi ai risultati dell’anno precedente, ai quali si sommano i tre conquistati finora in questa stagione, per un totale di tredici.

La prima vittoria in MotoGP, però, continua a sfuggirgli, fatta eccezione per la sprint conquistata in Thailandia dopo un duello fino all’ultima curva proprio con Marquez. Acosta ha comunque davanti a sé ancora tredici Gran Premi per provare a centrarla prima del suo approdo in Ducati, ma è evidente che l’attesa verso il 2027, anno del debutto del nuovo regolamento con le 850cc e il passaggio alle gomme Pirelli, si stia facendo sempre più intensa.