MotoGP | Ducati si conferma l'unica con sei moto in griglia con i rinnovi di VR46 e Gresini

Se giovedì è stato il Gresini Racing ad aver reso pubblico un accordo pluriennale con Ducati per restare come team satellite del costruttore italiano in MotoGP, venerdì è stata la scuderia di proprietà di Valentino Rossi, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ad annunciare l'estensione del contratto con il costruttore di Bologna per i prossimi tre anni, fino alla fine del 2029, come "Factory Supported Team", prolungando così un rapporto iniziato nel 2022.

In questo modo, alle sue due moto ufficiali, che saranno affidate a Marc Marquez e Pedro Acosta, Ducati aggiungerà altri quattro prototipi della nuova Desmosedici GP da 850cc, che saranno nelle mani di Joan Mir e Daniel Holgado, nel box di Gresini, e di Fermin Aldeguer, in quello della VR46, in attesa della conferma del secondo pilota che, al momento, tutto lascia pensare sarà l'italiano Nicolò Bulega, quest'anno dominatore assoluto del Mondiale Superbike con il team ufficiale del marchio bolognese.

Con il cambio del regolamento tecnico per il 2027, Ducati sta sviluppando un prototipo da 850cc, più leggero, con meno aerodinamica, senza abbassatori e con pneumatici Pirelli. Nella prima gara della stagione, le sei moto Ducati saranno uguali.

Tuttavia, il costruttore continua a mantenere un doppio status, le moto full factory e le moto satellite. Mentre le prime riceveranno gli aggiornamenti che verranno apportati durante la stagione, le seconde, sulla carta, inizieranno e termineranno l'anno senza grandi cambiamenti, quindi anche il prezzo è differente.

Oltre a Marquez e Acosta, evidentemente, anche Fermin Aldeguer è un pilota sotto contratto Ducati, e nel 2027 con la VR46 godrà del trattamento da pilota ufficiale con una moto full factory. Per contratto, Aldeguer riceverà le evoluzioni introdotte dal team ufficiale, nel Gran Premio successivo al loro debutto. Anche Joan Mir avrà una moto ufficiale, nonostante il pilota maiorchino sia sotto contratto con Gresini, che pagherà la moto full factory per il campione MotoGP del 2020.

Come Mir, anche Holgado è sotto contratto con Gresini, e disporrà di una GP27 satellite. Questo, in linea di principio, senza grandi evoluzioni.

La seconda moto della VR46 sarà anch'essa una versione satellite, come quella di Holgado, che sia Bulega il pilota a salirci sopra o meno, nonostante l'italiano correrà con un contratto firmato direttamente con il costruttore bolognese, con cui ha rinnovato nel 2025 per due stagioni, fino alla fine del 2027.

VR46 Racing Team si conferma Factory Supported Team di Ducati Foto di: Media VR46

Per regolamento, sei moto al massimo

Per tre stagioni (2022-2024), Ducati ha shcierato ben otto moto sulla griglia della MotoGP, aggiungendo alla lista il Prima Pramac Racing, considerato una formazione semi-ufficiale, che è arrivata a vincere il campionato del mondo, con Jorge Martin nel 2024.

Tuttavia, divergenze tra il proprietario della scuderia, Paolo Campinoti, ed i responsabili della Ducati hanno portato a una separazione che si è conclusa con l'associazione di Pramac alla Yamaha.

La perdita di quelle due moto, unita al fatto che l'Aprilia ora conta su un team satellite, il Trackhouse Racing, al livello di quello ufficiale, ha portato la casa di Noale a contendere il ruolo di punto di riferimento alla Ducati in MotoGP. Per questo motivo, da Bologna si è cercato di compiere passi, in maniera discreta negli ultimi mesi, per acquisire un nuovo cliente e tornare alla formula delle otto moto il prima possibile.

La reazione del promoter del campionato è stata introdurre una modifica al regolamento e vietare più di sei moto uguali in griglia a partire dal 2028. Una regola resa pubblica lo scorso 22 giugno, quando la Gran Prix Commission ha annunciato, congiuntamente, l'eliminazione degli abbassatori anteriore con effetto immediato, l'aumento della distanza tra i piloti sulla griglia di partenza dal Gran Premio di Germania.