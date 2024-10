MotoGP | Ducati sempre più dominatrice: la top 8 a Buriram è storica

La sfida per il mondiale che vede protagonisti Pecco Bagnaia e Jorge Martin sta arrivando alle sue fasi finali e il Gran Premio di Thailandia può essere un crocevia importante per le sorti del campionato. Il piemontese si confermerà per la terza volta consecutiva o dovrà cedere la corona a Jorge Martin? Una cosa è certa: comunque vada, sarà un successo… Per Ducati. Già, perché entrambi corrono con una Desmosedici GP24 e a giocarsi il terzo posto in classifica ci sono altre due “Rosse”.

Ma quel che ha segnato particolarmente il sabato di Buriram non è stata tanto la battaglia tra Martin e Bagnaia (con il leader del mondiale che ha guadagnato due punti sul rivale, terzo, grazie al secondo posto), quanto il dominio incontrastato che la Casa di Borgo Panigale ha mostrato nella Sprint. Non ha solo portato tutte e otto Ducati in top 10, ma le ha piazzate nelle prime otto posizioni.

Per trovare il primo pilota non-Ducati bisogna scorrere l’ordine d’arrivo della Sprint fino alla nona posizione, dove troviamo Brad Binder, nono e superstite KTM dopo che Pedro Acosta ha perso l’occasione di interrompere l’egemonia rossa con la caduta. Resta il fatto che le Desmosedici, sia la GP24 che la versione dell’anno scorso, stiano facendo una differenza enorme su tutto il resto della griglia e in Thailandia abbiamo assistito a un’egemonia impressionante, che può entrare di diritto nella storia.

Partenza Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il sabato, purtroppo per Ducati, non può rientrare nelle statistiche, ma rimane il grande risultato odierno, una pietra miliare nel percorso del marchio bolognese, che si può fregiare anche di questo record. L’asticella della MotoGP è sempre più alta, il livello cresce ogni anno e non è semplice continuare a progredire con gli avversari che non stanno a guardare e lavorano per essere ancora migliori.

In questi ultimi anni, Ducati ci ha abituati in diverse occasioni a vedere parchi chiusi interamente “rossi”, con prime file monopolizzate dalle Desmosedici, così come i podi. Ma oggi ha voluto fare di più, portando tutte le 8 moto davanti a tutti, per ribadire il potere nell’ultima stagione in cui potrà disporre di questo ampio parterre di moto. Già dal prossimo anno la storia sarà diversa, perché il marchio di Borgo Panigale avrà due moto in meno, ma prima di arrivare al 2025 c’è domani, dove i presupposti per ripetere l’impresa ci sono tutti.

Lo ha dimostrato Enea Bastianini, vincendo di forza la Sprint e candidandosi come favorito anche nella gara di domenica. Jorge Martin e Pecco Bagnaia, impegnati a giocarsi il mondiale, hanno completato il podio in seconda e terza posizione rispettivamente, con Marc Marquez che si è accontentato della quarta piazza. Lo ha seguito a ruota suo fratello e compagno di squadra Alex Marquez, quinto al traguardo dopo un weekend in Australia particolarmente complicato. Gran sesta posizione per Franco Morbidelli, che sembra sempre più a suo agio con la GP24 del team Pramac. A completare la top 8 c’è la coppia del team Pertamina Enduro VR46, con Marco Bezzecchi settimo a precedere Fabio Di Giannantonio, stoico ottavo nonostante una spalla non al top.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo l’ordine di arrivo di uno squadrone che, ad oggi, sembra davvero imbattibile. L’ultimo vincitore non-Ducati è stato Aleix Espargaro, che ha trionfato nella Sprint di Barcellona ormai cinque mesi fa. Da lì, nessuno è più riuscito a strappare la prima posizione a qualcuno che non fosse un ducatista. Gli uomini di Borgo Panigale sperano di poter continuare su questa linea anche domani, quando il Gran Premio di Thailandia entrerà nel vivo con la gara lunga.

Lo spera anche Davide Tardozzi, che manifesta il proprio orgoglio per il risultato incredibile e spera di poterlo replicare domenica, quando le statistiche conteranno davvero: “È un peccato che non faccia storia, purtroppo la Sprint non fa classifica, quindi sarebbe bello rifarlo domani. Ovviamente c'è molto orgoglio da parte di Ducati, a partire da Domenicali che anche prima aveva gli occhi che gli brillavano guardando questa classifica. Dall'Igna e i ragazzi da casa hanno fatto un lavoro straordinario. So che sono parole ritrite, ma mi piace darmi una pacca sulla spalla in quanto persona Ducati e potermi dire ‘guarda cosa stiamo facendo’. Penso che in questo momento Ducati stia dando una bella lezione sul trattamento dei team privati, e quella che è la tecnologia che portiamo in pista. Come Ducatista mi dà un piacere enorme”.