MotoGP | Ducati rinnova la partnership con Shell fino al 2027

Carica lettore audio

Ducati e Shell hanno annunciato quest’oggi l’estensione pluriennale della loro Partnership Tecnica con i team ufficiali di Ducati Corse fino al 2027. La collaborazione tecnica tra Ducati Corse e Shell ha raggiunto grandi successi in pista, tra cui i più recenti nella scorsa stagione, che ha visto Ducati vincere il titolo mondiale Costruttori e Piloti con il pilota italiano Francesco Bagnaia in MotoGP e il pilota spagnolo Alvaro Bautista in WorldSBK.

La partnership con Ducati, iniziata originariamente nel 1999 nel Campionato Mondiale FIM Superbike, raggiunge i 24 anni di collaborazione, mentre sono 20 nel Campionato Mondiale FIM MotoGP, dove la squadra italiana è presente dal 2003.

Oggi, la Desmosedici GP e la Panigale V4 R di Ducati Corse utilizzano una formulazione speciale di carburante Shell V-Power ed una miscela personalizzata di olio motore Shell Advance con tecnologia Shell PurePlus. Progettato per resistere alle condizioni estreme dei più prestigiosi circuiti da gara, Shell Advance è formulato per aiutare ad ottenere le massime prestazioni mantenendo l’affidabilità del motore V4 a quattro tempi per tutta la durata di una stagione di gare.

Nell’ambito del rinnovo della partnership annunciato quest’oggi, Ducati e Shell continueranno a lavorare fianco a fianco per prepararsi ad una nuova era della MotoGP, la quale adotterà carburanti più sostenibili a partire dal 2024. Lo sviluppo di questi carburanti, che dovranno essere per il 40% di origine non fossile a partire dal 2024 per poi puntare all’ambizioso 100% entro il 2027, sarà un’importante area di focus per i team di Ducati e Shell. Inoltre, Ducati e Shell continueranno ad esplorare i modi in cui la loro collaborazione potrà favorire lo sviluppo di trasmissioni per le moto elettriche per un uso futuro sia in pista che fuori.

Moto Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel corso di questi 24 anni di partnership, gli insegnamenti e le innovazioni provenienti dalla pista sono stati utilizzati per sviluppare prodotti migliori dedicati alla guida su strada per le esigenze dei clienti Shell di tutto il mondo. Il rapporto si estende infatti anche alle moto stradali Ducati, con nuove formulazioni di Shell Advance sviluppate e testate per l’uso stradale.

"È per noi motivo di grande soddisfazione poter annunciare l’estensione dell'accordo pluriennale tra Ducati e Shell fino al 2027. L'anno scorso è stata la stagione di maggior successo per Ducati Corse da quando, nel 1999, è iniziata la nostra Partnership Tecnica con Shell nel settore dei carburanti e dei lubrificanti, e siamo felici di poter entrare in un terzo decennio di collaborazione con loro", ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse.

"È anche grazie al contributo fondamentale di partner tecnicamente avanzati come Shell che Ducati è in grado di raggiungere il successo in campionati così impegnativi dal punto di vista tecnico come la MotoGP e il WorldSBK, dove ogni minimo dettaglio delle prestazioni conta. Grazie al loro forte sostegno, siamo fiduciosi di poter continuare ad ottenere risultati eccellenti anche in futuro", ha aggiunto.

Soddisfatta del rinnovo anche Sabrina Qu, Vice Presidente Global Lubricants Marketing di Shell: "L'estensione della nostra partnership tecnica con Ducati fino al 2027 dimostra il nostro impegno nei confronti del team Ducati Corse nel fornir loro un supporto tecnico mentre la MotoGP si muove verso un futuro più sostenibile".

"Il motorsport è il banco di prova per eccellenza della nostra tecnologia, che fornisce a Shell preziose indicazioni sulle prestazioni dei nostri prodotti, consentendo al contempo di testare formulazioni in linea con le future ambizioni di sostenibilità sia di Shell che di Ducati. Questo, a sua volta, continuerà a giovare ai clienti Shell Advance e Ducati di tutto il mondo, sia in pista che su strada, man mano che la Partnership Tecnica continuerà a svilupparsi", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images