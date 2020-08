Dopo aver annunciato nelle scorse settimane il passaggio di Jack Miller nel team ufficiale a partire dalla prossima stagione, la Ducati ha comunicato di aver prolungato di due anni il contratto di Pecco Bagnaia e di uno quello di Johann Zarco senza però indicare in quale team correranno i due.

Nello scorso weekend il paddock è stato scosso dall’annuncio del mancato rinnovo di Andrea Dovizioso con Ducati e subito si sono fatti i nomi proprio di Bagnaia, Zarco e del tre volte campione del mondo Jorge Lorenzo per occupare il sedile rimasto libero.

La decisione relativa al team nel quale correranno Bagnaia e Zarco dovrebbe essere comunicata a settembre prima delle gare di Misano.

Paolo Ciabatti ha dichiarato: “Abbiamo già raggiunto un accordo con Pecco per i prossimo due anni, ma è ancora presto per noi per dire se continuerà con Pramac o se farà il salto nel team ufficiale”.

“Abbiamo anche deciso di rinnovare con Johann Zarco e dovremo fare un po' di chiarezza prima di Misano”.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Motorsport.com, la Ducati ha già messo sotto contratto per la prossima stagione Jorge Martin che andrà nel team Pramac e Ciabatti ha ammesso di stare cercando un altro pilota proveniente dalla Moto2. I nomi più caldi sono quelli di Luca Marini ed Enea Bastianini.

“Come già sapete c’è già un pilota impegnato in Moto2 che ci interessa molto ma del quale non posso fare al momento il nome. Sicuramente sia Luca che Enea stanno facendo un ottimo lavoro e per questa ragione stiamo valutando la possibilità di mettere sotto contratto un altro pilota proveniente dalla Moto2 per la prossima stagione”.

“Credo che una decisione sarà presa nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di comunicare la line-up poco prima di Misano”.

Nella scorsa settimana Jack Miller aveva detto che la promozione di Bagnaia nel team ufficiale sarebbe stata una conseguenza logica. Pacco dovrebbe tornare in pista a settembre in occasione del Gran Premio di San Marino dopo la frattura rimediata a Brno nel corso delle libere.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora