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MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"

Ducati ha risposto ai commenti dell'Aprilia sul possibile utilizzo degli ordini di scuderia nel prossimo futuro, mentre la lotta per il titolo tra i due costruttori italiani si intensifica a cinque Gran Premi dal termine.

Rachit Thukral

Pubblicato: 23 ott 2026, 13:04

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In casa Ducati assicurano di non essere preoccupati dalla possibilità che l'Aprilia ricorra agli ordini di scuderia nelle fasi finali della stagione 2026 della MotoGP, sostenendo che la rivale "può fare quello che vuole".

Con appena cinque round rimanenti, il campionato potrebbe prendere qualsiasi direzione, con Jorge Martin dell'Aprilia che detiene un esiguo vantaggio di due punti sulla stella della Ducati, il nove volte campione del mondo Marc Marquez.

Considerata l’alta posta in gioco, la possibilità di ordini di scuderia è stata sollevata ripetutamente, in particolare in Aprilia, che insegue il suo primo titolo mondiale nella classe regina.

Ducati non sembra essere nella posizione di istruire i suoi piloti ad aiutare Marquez, con il 33enne che gode di un vantaggio notevole nei confronti dei compagni di marchio, che come lui guidano la Desmosedici GP.

Già giovedì, il pilota di Cervera aveva dichiarato che "se sei veloce, non hai bisogno degli ordini di scuderia", in quello che sembrava essere un attacco diretto al suo rivale per il titolo, che nell’ultimo round in Indonesia era stato solo il terzo tra le quattro Aprilia.

Ora la stessa Ducati ha adottato una posizione simile, affermando che i suoi piloti restano liberi di correre l’uno contro l’altro.

"Vorrei usare ciò che ha detto Marc: 'se sei veloce, non hai bisogno di aiuto'. Questo è tutto" ha detto a MotoGP.com il team manager della Ducati, Davide Tardozzi.

Alla domanda se l’uso degli ordini di scuderia toglierebbe lustro al successo di Aprilia, Tardozzi ha risposto: "Possono fare quello che vogliono. Noi stiamo cercando di concentrarci solo sull’essere veloci in pista".

"Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti, ma alla fine puntiamo solo a ottenere i migliori risultati per Marc. E questo è tutto".

Davide Tardozzi, Team Manager of Lenovo Ducati

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia spiega la sua posizione

Dopo il suo dominante poker in Indonesia, l'Aprilia ha ammesso per la prima volta che sta valutando di introdurre degli ordini di scuderia, ma si è fermata prima di specificare quando intraprenderà tale azione.

Alla vigilia del Gran Premio d’Australia di questo fine settimana, la dirigenza della Casa di Noale si è seduta con i suoi quattro piloti a Phillip Island per ribadire le sue linee guida per la gara.

Aprilia ha chiarito che è ancora troppo presto per usare degli ordini di scuderia, sottolineando che l’attenzione è rivolta a garantire che i suoi piloti non entrino in collisione tra loro e non regalino punti ai rivali.

Tuttavia, con margini così sottili durante l’ultimo anno del ciclo delle 1000cc, l'Aprilia è consapevole che ogni singolo punto potrebbe fare la differenza nella lotta per il titolo.

"L’obiettivo è chiaro, ma non vogliamo dire nulla sugli ordini ai piloti", ha detto a MotoGP.com il team manager Paolo Bonora.

"Non abbiamo dato ordini ai piloti perché vogliamo avere tutti i ragazzi Aprilia davanti. Sappiamo che tutti noi insieme possiamo fare qualcosa di molto speciale, quindi non abbiamo detto nulla in Indonesia".

“Ieri, come di consueto, abbiamo avuto una riunione con tutti e quattro i piloti, dicendo chiaramente che, come nelle gare iniziali, la parola chiave è rispetto, solo rispetto. Non prendete rischi con i piloti che guidano la vostra stessa moto".

Dettaglio tecnico, Aprilia

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Se devi superare qualcuno, assicurati che sia in uno spazio sicuro. Ma tutti hanno il potenziale. E se Trackhouse potesse vincere, vorrebbe vincere tanto quanto noi. Ma diamo loro la possibilità di farlo, perché sappiamo che tutti e quattro i piloti possono ottenere qualcosa di speciale".

"Durante quella riunione siamo stati molto chiari: niente ordini al momento. Non c’è alcun motivo al momento per impedirti di vincere. Ma l’unico messaggio chiaro è, come vi abbiamo detto dopo il quarto round, abbiate rispetto per il vostro compagno di squadra e anche per i vostri compagni di Trackhouse, perché tutti insieme possiamo fare qualcosa di buono e senza rischi".

Incalzato ulteriormente su quando tali ordini di squadra potrebbero essere introdotti, Bonora non ha fornito una scadenza specifica.

"Al momento non abbiamo definito nulla al riguardo", ha detto. "Ma è la prima volta che possiamo ottenere qualcosa di molto speciale, e non sarebbe molto intelligente se avessimo qualcosa di chiaro, quindi un punto, due punti, cinque punti di differenza, e ci fosse la possibilità, perché no? Ma al momento, nessun chiaro ordine ai piloti".

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