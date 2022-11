MotoGP | Ducati prova con Zarco la carena con lo scalino

Carica lettore audio

La Ducati non ferma lo sviluppo aerodinamico della Desmosedici: Gigi Dall’Igna durante i festeggiamenti del mondiale vinto con Pecco Bagnaia domenica, aveva lasciato intendere che sarebbe arrivato anche il momento in cui la Casa di Borgo Panigale avrebbe “copiato” una soluzione della concorrenza.

Non è stato necessario attendere molto, perché nella giornata di test collettivi a Valencia che fanno seguito alla chiusura del mondiale 2022, Johann Zarco con la Ducati del team Pramac è stato incaricato di effettuare il primo test con la carena dotata dello scalino.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gli aerodinamici di Dall’Igna, infatti, hanno ripreso un concetto che è stato introdotto dall’Aprilia nei test di giugno svolti a Barcellona: a Noale hanno scommesso sulla carena che è in grado di assicurare un maggiore carico alle basse velocità. La soluzione è stata ripresa anche dalla Honda che l’aveva implementata sulla RC213V di Marc Marquez durante i test di Misano, dove lo spagnolo aveva fatto il suo rientro dopo la lunga sosta.

Johann Zarco, Pramac Racing, con la carena camouflage dotata dello scalino nei test di Valencia Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora la Ducati ha affidato al pilota francese del team Pramac il privilegio di portare al debutto una soluzione che non è nera color carbonio, come sono di solito le parti nuove che vengono sperimentate in pista. Gli aerodinamici hanno deciso di wrappare la parte inferiore della carena con una livrea camouflage che tende a nascondere le forme geometriche della carrozzeria al di là dello scalino che la caratterizza.