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MotoGP | Ducati d'oro: ecco la livrea speciale per l'ultima gara di Marc Márquez

A Valencia la Desmosedici GP-26 dello spagnolo correrà con una colorazione particolare nella sua ultima uscita nel Motomondiale.

Jose Carlos de Celis Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 29 nov 2026, 08:49

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Foto de Germán García

È arrivato il grande giorno. Oggi, 29 novembre, Marc Márquez si ritira dal Campionato Mondiale, dopo aver annunciato venerdì scorso che questa sarebbe stata la sua ultima gara in MotoGP. E per l’occasione, lo farà con una moto dalla livrea speciale che ha svelato questa mattina, alle 9;30 a Valencia, prima del warm-up, a poche ore dalla gara che metterà il punto finale alla sua brillante carriera.

Ed è proprio la Ducati a tingersi d’oro per questo “ultimo ballo”. Un design che il team italiano aveva già pianificato per il fine settimana dopo la conquista del titolo a Portimão, ma che ora assume un significato speciale.

Domenica promette di essere ricca di emozioni e la presentazione del team di Borgo Panigale con la livrea speciale è già stata il primo momento saliente della giornata.

Di fronte al suo imminente addio, questo sabato Márquez ha ammesso che gli risulta difficile contenere le emozioni e non lasciarsi influenzare in pista: "È uno dei weekend più belli della mia carriera, ma anche uno dei più difficili. Mi godo ogni istante in pista, cosa che in genere cerco sempre di fare, ma soprattutto fuori dalla pista. So che potrò rivivere tutto questo come ex-pilota, ma mai più in attività in MotoGP".

E riguardo alla giornata di oggi, ha detto: "Domenica sarà molto complicata. Già sabato ho fatto fatica a controllare le emozioni sulla griglia di partenza, e domenica sarà ancora più difficile. Con queste emozioni, non riesco a dare il massimo. Sono umano e mi sta costando".

"Cerco sempre di entrare in modalità gara, ma è estremamente difficile. L’obiettivo per domenica è godermi la giornata, partire e, durante la gara, cercare di concentrarmi sulla competizione; anche se so che, nei primi giri, mi costerà un po’ entrare nello stato mentale necessario per guidare la moto".

E quando arriverà l’ultimo dei 23 giri della gara e sarà ormai la fine? "Preferisco non pensare all’ultimo giro. Certo, mi piacerebbe finire sul podio, ma non posso prometterlo. Non posso assicurare che avrò quella disposizione mentale; non posso garantire che sarò totalmente concentrato, perché sono umano e le emozioni ci sono".

Márquez disputerà la gara di oggi a Valencia con la sua seconda moto, con la quale ha già corso la gara Sprint di sabato dopo aver bruciato la sua prima moto prima della partenza. Un guasto al semaforo ha costretto i piloti a tenere il motore al massimo più a lungo del previsto sul rettilineo principale, e la sua Desmosedici ha iniziato a fumare. Il pluricampione ha dovuto scendere quando ha sentito il bruciore vicino alla gamba, e si è dovuto ricorrere alla moto di riserva.

Gli sono stati inflitti due long lap penalty, il che gli ha impedito di ottenere un buon risultato dopo aver lottato per il secondo posto (alla fine è arrivato 13°).

Ora partirà secondo con l’obiettivo di chiudere in bellezza, come ha già fatto conquistando il decimo titolo una settimana fa. E lo farà con una Ducati Desmosedici GP appositamente decorata.

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