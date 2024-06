MotoGP | Ducati ora deve dimostrare cosa è disposta a fare per tenere Marquez

Nelle ultime settimane, la Ducati ha delineato uno scenario biennale ideale per il futuro, che agli occhi dei suoi dirigenti sarebbe stato perfettamente in linea con i propri desideri e con quelli di Marquez e Martin, i cui rinnovi sono diventati prioritari una volta risolto quello di Pecco Bagnaia.

L'idea era quella di promuovere Martin nella squadra ufficiale, come compagno di squadra di Bagnaia, e di collocare il suo rivale al Prima Pramac Racing, con un trattamento da pilota ufficiale a tutti gli effetti. Tuttavia, gli ideatori di questa strategia non avevano previsto la reazione di Marquez, che ha rifiutato con veemenza di unirsi alla squadra di Paolo Campinoti.

"Pramac non è un'opzione per me. E non lo è perché sono una persona con le idee molto chiare e perché non lascerò una squadra satellite per unirmi a un'altra", ha detto giovedì, in una dichiarazione che, come previsto, non è piaciuta alla squadra di Campinoti. "Siamo sopravvissuti più di 20 anni senza Marc e saremo in grado di continuare senza di lui", ha risposto l'imprenditore italiano.

A quanto risulta a Motorsport.com, la Ducati ha sondato entrambi i piloti mercoledì sera, ore prima che la Gazzetta dello Sport desse la notizia, giovedì mattina, della scelta di Martin. Indipendentemente dalla provenienza della fuga di notizie, ciò che è chiaro è che la forza di Marquez ha fomentato un'atmosfera già sufficientemente accesa. A questo punto, è necessario trovare una soluzione per risolvere un'equazione che mette seriamente a rischio l'obiettivo che gli uffici di Bologna si erano prefissati: evitare che il #93 o il #89 rinforzino la concorrenza.

Claudio Domenicali, CEO della Rossa, sembra essersi reso conto del potere del ragazzo di Cervera (Lleida) a livello mediatico e della portata che potrebbe avere un'alleanza tra due immagini così potenti. "Non smette mai di stupirci", concordano diverse voci provenienti dal box ufficiale del team che questa domenica ha realizzato una fragorosa doppietta, sul circuito di casa del Mugello.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Se fino a qualche settimana fa Gigi Dall'Igna, il genio che ha dato vita al prototipo più dominante nella storia del campionato, era uno dei principali sostenitori della scelta di Marquez, le carte in tavola sono cambiate. Ora è Domenicali il grande promotore del suo arrivo, per le possibilità che offre in termini di promozione.

Questo, naturalmente, senza dimenticare la velocità che l'ex pilota della Honda ha riacquistato, e che lo ha portato a considerare un assalto al titolo in questa stagione, pur gareggiando con un prototipo dello scorso anno: dopo la settima tappa del calendario è al terzo posto in classifica generale, a 35 punti dal leader, che è proprio colui con il quale si gioca la GP25.

Marquez non è solo infastidito dal fatto di non essere stato la prima scelta per unirsi al team factory. Al di là di questo, ritiene che il curriculum che lo precede dovrebbe permettergli di avere il controllo del suo futuro e di poter scegliere dove correre. Da giovedì, il pluricampione ha fatto di tutto per aumentare la pressione su chi deve prendere la decisione finale, con quel suo sorriso e un discorso molto lusinghiero. Martin, dal canto suo, dubita delle parole ricevute dai capi dell'azienda bolognese, e teme che tutta la pesante macchina attivata dall'erede di Valentino Rossi possa farli indietreggiare.

"Sono molto contento di competere con i titani della Ducati e con tutti quelli che hanno una moto 2024", ha ricordato il pilota di Gresini domenica, dopo il quarto posto. Più o meno sottilmente, ha fatto capire di essere già in grado di minimizzare il differenziale tecnico tra la Desmosedici GP che usa, la 2023, e quella usata da Bagnaia, Martin e Bastianini, cosa che solo i tecnici che hanno accesso ai dati possono apprezzare. "Ho le idee molto chiare in testa e sono tranquillo. Ho tre progetti e sarò felice di quello che sceglierò", ha risposto quando gli è stato chiesto del suo futuro.

Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La Ducati si è cacciata in un pasticcio da cui molti all'interno dell'azienda non sanno come uscire. Un pasticcio che è la conseguenza dell'aver aperto le porte ad un elemento vorace come Marquez, che in tre mesi ha messo sottosopra un ecosistema che era assolutamente sotto controllo. Ora, il problema del costruttore italiano è che ci sono attori con un'altissima capacità di influenzare tutto ciò che potrebbe accadere. Una delle chiavi più decisive è nelle mani di Pramac, che ha in mano la possibilità di premere il pulsante di pausa.

Gino Borsoi, team manager della squadra toscana, ha dichiarato sabato che il suo team avrà due Desmosedici di ultima generazione nel 2025 e nel 2026. Poco dopo, Mauro Grassilli, direttore sportivo della Ducati, ha rivelato che Pramac non ha ancora reso effettivo il diritto di rinnovo che ha per contratto fino alla fine del prossimo mese di luglio.

Oltre ad essere arrabbiato perché l'accordo che gli viene proposto non rende giustizia all'impegno profuso negli ultimi anni, Campinoti ha sul tavolo un'offerta allettante da parte della Yamaha, che sta bruciando le tappe per riportare in griglia quattro M1. Se dovesse rimanere così com'è, è difficile credere che Marquez accetterebbe di correre lì dopo tutto quello che è stato detto in Italia.

Anche l'eventuale partenza con il marchio dei diapason non libererebbe la strada allo spagnolo, dato che lo status preferenziale di cui gode ancora Pramac passerebbe alla VR46. In questo scenario, è ancora meno realistico pensare che Rossi accetti di cedere una GP25 al suo acerrimo nemico, per portarla a Gresini.

L'ipotesi di una quinta Desmosedici GP ufficiale non è al momento presa in considerazione negli uffici di Borgo Panigale per la politica di circolazione delle risorse (moto), anche se, visto il livello di complessità che ha raggiunto tutto questo pasticcio, non è da escludere un cambio di criteri.