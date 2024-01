MotoGP | Ducati non impedirà ai team satellite di battere l’ufficiale

La stagione 2023 ha visto la battaglia per il titolo tra il pilota del team Ducati ufficiale e campione in carica Francesco Bagnaia e il portacolori Pramac Jorge Martin.

Gli alfieri Ducati hanno conquistato i primi tre posti in classifica, con Bagnaia che ha preceduto Martin e Marco Bezzecchi terzo con la Desmosedici del team VR46, mentre il marchio ha ottenuto 17 vittorie su 20 gran premi con sei dei suoi rappresentanti.

Verso la fine della stagione, la Ducati ha ripetutamente respinto l'ipotesi di dover gestire la lotta per il titolo attraverso l'uso di ordini di scuderia e insiste che non cambierà nulla nel modo in cui tratterà tutti i suoi piloti nel 2024.

“È molto chiaro. Abbiamo otto Ducati che trattiamo in modo onesto, per quello che meritano, ed è scritto nel contratto quello che hanno", ha dichiarato Davide Tardozzi ad Autosport/Motorsport.com al termine della stagione 2023.

“Sono in grado di vedere tutti i dati di tutti gli altri piloti. Ma non fermeremo mai una delle altre squadre contro il team ufficiale. Hanno il diritto di fare il meglio, hanno il diritto di avere tutte le informazioni per batterci. Poi sta a noi avere i migliori piloti e le migliori prestazioni. Dipende dal team ufficiale. Gigi (Dall'Igna, direttore generale, ndr) è della Ducati e ha otto possibilità di vincere. Sono direttore sportivo del team Ducati Lenovo, ho due possibilità di vincere la gara. Quindi, sta a questa squadra battere gli altri”.

Photo by: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Ma questa è la mentalità di Gigi, è la mentalità Ducati, quindi è qualcosa che ci spinge a fare sempre meglio e a fornire cose migliori e a fornire ai piloti le moto migliori. Martin quest'anno non ha avuto un bullone in meno rispetto a noi: ha avuto esattamente quello che abbiamo noi e nello stesso periodo. Non abbiamo mai portato un nuovo pezzo senza avere la possibilità di dare lo stesso pezzo a Pramac".

Tardozzi ha aggiunto: "Non abbiamo paura dei nostri piloti e della concorrenza all'interno dei team Ducati, perché altrimenti non forniremmo moto ufficiali alla Pramac e moto vincenti agli altri due team satellite. Quindi, condividiamo i dati e se avessimo paura non li condivideremmo”.

"Diamo tutti gli aggiornamenti ai piloti che lo meritano. Quindi, se avessimo paura non lo faremmo. Abbiamo un approccio diverso. Ciò significa che pensiamo che la competizione all'interno della Ducati, cioè tra i team Ducati, aumenti il livello all'interno della Ducati. Siamo felici di avere questo tipo di competizione interna che ci permette di crescere nei dati e i nostri ingegneri sono davvero felici di avere otto possibilità con otto piloti per vedere cosa succede sulla moto".