MotoGP | Ducati: nessuna novità, ma ottime indicazioni sul setting

Non c'erano parti nuove da provare, ma paradossalmente per la Ducati la giornata dei test collettivi di MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera è stata molto produttiva. Siamo solo alla quarta gara e per il momento non è stato ancora sprigionato completamente il potenziale della Desmosedici GP24, anche se fin qui ha già colto tre vittorie alla domenica e due nelle Sprint. E' normale, dunque, che a Borgo Panigale vogliano continuare ad esplorare il pacchetto a disposizione prima di evolverlo.

Anche perché c'è da debellare quel fastidioso problema di vibrazioni che ha condizionato le prime uscite stagionali. In questo senso però sembrava averci visto lungo Pecco Bagnaia, che con il lavoro fatto nella giornata di venerdì era convinto di aver trovato la chiave per eliminarle. La giornata di test, infatti, è servita principalmente al vincitore del Gran Premio di Spagna per confermare che la strada presa è quella giusta e le risposte sembrano essere state positive. Come ha confermato anche il cronometro, visto che ha messo a referto il quarto tempo.

"Molte delle cose che abbiamo provato oggi le avevamo già provate anche venerdì. Abbiamo solo rianalizzato tutto e devo dire che abbiamo confermato che funziona. Abbiamo lavorato anche con un assetto che potrebbe aiutarci sui tracciati con meno grip, tipo Barcellona. Oggi però è stato molto difficile provare qualcosa, perché il grip era molto elevato, quindi il feeling era molto migliore rispetto a ieri ed era abbastanza facile girare in 1'36"", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"Non ho provato niente di nuovo, perché avevamo già provato tante cose venerdì. Normalmente quella è una giornata che sfrutti per trovare il feeling ed adattarti a quello che richiede la moto. Questa volta invece noi avevamo già cambiato tante cose per migliorare la situazione con le vibrazioni e questo weekend non le abbiamo avute per niente, quindi forse abbiamo risolto questo piccolo problema. Comunque aspettiamo, perché Barcellona è una pista su cui si potrebbe ripresentare il problema delle vibrazioni, di solito aumentano quando c'è poco grip", ha aggiunto.

La moto di Enea Bastianini, Team Ducati Lenovo Foto di: Lorenza D'Adderio

Nell'altro lato del box, nonostante una caduta in mattinata che ha un po' complicato i piani, anche Enea Bastianini ha chiuso la giornata sul tracciato andaluso con il sorriso. Magari la sua prestazione è stata meno convincente, ma il riminese non l'ha neanche cercata troppo. Il suo obiettivo era migliorare la frenata della sua Desmosedici GP ed è convinto di averlo centrato.

"Purtroppo non è partita molto bene la giornata, perché ho fatto una bella caduta alla curva 7. Ho fatto un bel ruzzolone, però sto bene. Sono arrivato troppo largo e l'ho voluta inserire lo stesso, ma la moto non era d'accordo (ride), quindi ho sbagliato. Inizialmente mi ero innervosito, ma poi mi sono tranquillizzato ed ho cercato di portare avanti il lavoro. Alla fine sono molto contento, perché siamo migliorati, la frenata è come o a volte meglio di quella degli altri, quindi abbiamo fatto uno step. Anche sul passo siamo migliorati molto ed era quello che volevo", ha detto Bastianini, che ha chiuso nono a poco più di tre decimi dalla vetta.

"L'inserimento è quello che mi dà ancora un po' noia nel lento, quindi possiamo fare qualcosa in più, ma oggi è stato fatto uno step grosso. Dopo la caduta non ho voluto forzare, quindi non ho messo gomme nuove, ma girare in 1'37" basso con le gomme che avevano 25 giri mi fa ben sperare. Ora arriva Le Mans, che è una pista amica, quindi sarà importante capire se quello che abbiamo provato qui potrà andare bene dappertutto", ha concluso.