MotoGP | Ducati nella storia: la tripletta di Silverstone è la 7° di fila!

La Ducati è il punto di riferimento della MotoGP, e su questo ci sono pochi dubbi. Fin qui ha vinto nove dei dieci Gran Premi disputati e i suoi piloti al momento occupano le prime quattro posizioni della classifica iridata.

Già questo basterebbe per tingere di Rosso il Mondiale 2024, ma la Casa di Borgo Panigale sta continuando a polverizzare record. La tripletta firmata a Silverstone da Enea Bastianini, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, infatti, ha rappresentato la settima gara consecutiva in cui la Ducati ha monopolizzato il podio. Un'impresa che non era mai riuscita a nessun altro marchio in precedenza. Tra le altre cose, per farlo ha portato sul podio sei differenti piloti (gli unici che mancano ancora all'appello sono Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli).

In totale, dunque, si può parlare di 21 podi consecutivi, con una striscia che è cominciata nel Gran Premio di Spagna che potete vedere riassunta nella tabella qui sotto.

Gara Pista Vincitore 2° classificato 3° classificato GP di Spagna Jerez Pecco Bagnaia Marc Marquez Marco Bezzecchi GP di Francia Le Mans Jorge Martin Marc Marquez Pecco Bagnaia GP di Catalogna Barcellona Pecco Bagnaia Jorge Martin Marc Marquez GP d’Italia Mugello Pecco Bagnaia Enea Bastianini Jorge Martin GP d’Olanda Assen Pecco Bagnaia Jorge Martin Enea Bastianini GP di Germania Sachsenring Pecco Bagnaia Marc Marquez Alex Marquez GP di Gran Bretagna Silverstone Enea Bastianini Jorge Martin Pecco Bagnaia

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ma il Gran Premio di Gran Bretagna non è stato importante solamente per questo, perché per la seconda volta nella sua storia la Ducati è stata capace di piazzare ben otto moto nella top 10. Cosa che in precedenza aveva realizzato nella passata stagione, in occasione del Gran Premio di Germania. Gara in cui, proprio come a Silverstone, aveva monopolizzato anche la top 5.

Infine, il nome di Pecco Bagnaia sta diventando sempre più legato in maniera indissolubile alla Ducati. Oltre ad essere l'unico ad averla portata due volte al titolo nella classe regina, dal trionfo del Sachsenring è anche quello con più successi nella storia del marchio, con 24 sigilli. Il terzo posto di Silverstone invece lo ha reso quello con più podi, a quota 43. Proprio come per le vittorie, ha scavalcato Casey Stoner, che ne aveva collezionati 42. Terzo poi c'è Andrea Dovizioso a quota 40.