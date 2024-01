MotoGP | Ducati: nei test di Sepang arriva una carena "molto diversa"

A Gigi Dall'Igna non è mai piaciuto scoprire le sue carte troppo in anticipo, anche quando la Ducati si trovava ancora ad inseguire i colossi giapponesi in MotoGP. A maggior ragione, il direttore generale del reparto corse di Borgo Panigale ha deciso di non dare vantaggi alla concorrenza ora che la Rossa non solo è il punto di riferimento della categoria, ma è stata anche la prima moto ad essere svelata (sabato si erano già viste le Desmosedici GP del Gresini Racing, ma erano due GP23).

La presentazione di Madonna di Campiglio però è stata soprattutto l'occasione per vedere la nuova livrea delle moto del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini, sulle quali è comparsa una "curva" rosso fluo, come l'ha chiamata l'amministratore delegato, Claudio Domenicali, che è stata disegnata da Aldo Drudi. Le forme delle carene però erano ancora quelle della GP23, anche perché nei test di Valencia di fine novembre la novità più corposa che è stata provata è stata il nuovo motore, che ha dato riscontri molto interessanti, stando sia alle parole di Dall'Igna che dei piloti.

Alle porte di Bologna però hanno deciso di aspettare i test collettivi di Sepang, che andranno in scena dal 6 all'8 febbraio, per il piatto forte: un pacchetto aerodinamico completamente inedito che dovrebbe rendere le forme della Desmosedici GP completamente diverse da quelle che ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni.

A rivelarlo, direttamente dal palco di "Campioni in Pista", è stato proprio Dall'Igna: "Noi siamo contenti di ciò che abbiamo fatto durante l'inverno. Nei test di Sepang porteremo una carena visivamente molto diversa da quella che abbiamo usato negli ultimi anni. Anche qui, sulla carta tutto è bello e facile, ma a Sepang ci saranno i giudizi dei piloti. A quel punto capiremo se le idee che sono molto belle sulla carta lo saranno realmente anche in pista oppure no".

Parole che sicuramente avranno generato un po' di apprensione nella concorrenza, perché si sa che le novità introdotte dalla Ducati negli ultimi anni hanno sempre finito per fare scuola, soprattutto a livello di aerodinamica. E se per ora hanno deciso di tenerle nascoste, c'è da scommettere che a Borgo Panigale sono convinti che possano offrire un ulteriore step a livello prestazionale ai piloti ufficiali.