MotoGP | Ducati mostruosa: nuovo record di velocità a 363,6 km/h

"L'uomo sogna di volare", dicevano i Negrita nella canzone che ha dato anche il titolo all'album uscito nel gennaio del 2005 e, a suo modo, Jorge Martin ha sfiorato il concetto domenica scorsa, nel corso del Gran Premio d'Italia di MotoGP andato in scena al Mugello.

Il pilota del team Pramac Ducati, nel corso di una gara per lui anonima e conclusa con un 13esimo posto, ha firmato il nuovo record mondiale di velocità in sella a una MotoGP: 363,6 km/h. Mai nessuno nella storia era riuscito a toccare una velocità del genere.

Il Mugello, si sa, è una sorta di campo volo tramutato a pista per bolidi e terreno fertile per chi cerca il limite, chi cerca un muro da rompere, soprattutto dal punto di vista del percorrere nel minor numero di secondi un determinato tratto. Non è un caso che in diverse occasioni il record di velocità in MotoGP sia stato frantumato proprio sulle dolci colline di Scarperia.

Eppure il record di Martin non è certo banale. Quello precedente, firmato da Johann Zarco - sempre su Ducati - risaliva all'anno scorso, sul tracciato di Doha, dove il francese aveva toccato i 362,4. Interessante rilevare come, sempre nella stessa stagione, Zarco abbia toccato un'altra volta i 360,0 km/h, al Mugello. Velocità pareggiata nello stesso fine settimana dalla KTM con Brad Binder alla guida.

Insomma, il minimo comune denominatore è sempre la Ducati, con l'inserimento della KTM che, però, si è rivelato a oggi sporadico. Sì, perché sempre al Mugello le Rosse erano solite siglare un nuovo record di velocità di anno in anno.

Basti pensare ai due record ottenuti da Andrea Dovizioso nel 2018 e nel 2019 (rispettivamente 356,5 e 356,7 km/h), ma anche a quello di Andrea Iannone arrivato nel 2016 con 354,9 km/h.

Ora, con il nuovo record di Martin, l'asticella non è più toccare i 360 km/h, cosa che aveva già fatto Zarco lo scorso anno, ma porsi una domanda: fino a dove si spingerà l'evoluzione delle moto e quali velocità potranno essere raggiunte nei prossimi anni? Sarà questione di tecnica, ma anche di aerodinamica.

Non dovrà mancare, però, il solito riguardo alla sicurezza, perché le velocità ora sono senza precedenti e di incidenti, sul rettilineo del Mugello, ne sono avvenuti e anche di spaventosi (fortunatamente senza terribili conseguenze, basti pensare a quelli di Michele Pirro nel 2018 e di Shinya Nakano nel 2004).

Eppure si sa, l'uomo difficilmente ama porsi limiti. Figurarsi in un mondo come quello del motorsport e, per di più, in una delle categorie di vertice come la MotoGP. L'uomo, è vero, sogna di volare.

MotoGP - Top 10 delle velocità di punta

Pos Pilota Moto Km/h Anno Pista 1 Jorge Martin Ducati 363,6 2022 Mugello 2 Johann Zarco Ducati 362,4 2021 Qatar 3 Brad Binder KTM 362,4 2021 Mugello 4 Johann Zarco Ducati 360 2021 Mugello 5 Enea Bastianini Ducati 360 2022 Mugello 6 Jorge Martin Ducati 358,8 2021 Qatar 7 Enea Bastianini Ducati 358,8 2021 Mugello 8 Jack Miller Ducati 358,8 2021 Mugello 9 Darryn Binder Yamaha 358,8 2022 Mugello 10 Johann Zarco Ducati 358,8 2021 Mugello