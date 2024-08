MotoGP | Ducati macina ancora record: eguagliate le 17 triplette Honda

I 18 secondi rifilati a Brad Binder, il primo tra quelli che non guidavano una Desmosedici GP nel Gran Premio d'Austria, dicono già molto di quanto il dominio della Ducati stia diventando sempre più dilagante nella stagione 2024. A certificarlo, però, ci sono anche sempre più record, che di weekend in weekend riscrivono la storia del Mondiale MotoGP.

Al Red Bull Ring si è allungata la striscia di triplette della Casa di Borgo Panigale: con la vittoria di Pecco Bagnaia, davanti a Jorge Martin e ad Enea Bastianini sono infatti diventate otto le occasioni consecutive in cui sono salite solamente delle Rosse sul podio della classe regina. Un numero che cresce, rendendo il record sempre più arduo da battere per i marchi concorrenti.

Parlando sempre di triplette, il brand bolognese è andato ad eguagliare anche il primato assoluto in MotoGP della Honda, toccando quota 17, con la prospettiva di poter provare a prenderselo in solitaria da qui al termine della stagione, visto lo strapotere mostrato fin dall'inizio della stagione.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Da quando il Red Bull Ring è rientrato nel calendario della MotoGP nel 2016 è sempre stato considerato un feudo Ducati. Anche quando le Rosse non erano ancora in grado di ambire al titolo, infatti, avevano già iniziato a vincere a raffica sul saliscendi di Spielberg. Non a caso, il successo di Bagnaia è stato il nono, rendendola la pista con più trionfi per il marchio. In questo modo è stata superata Lusail, in Qatar, dove le vittorie Ducati sono otto.

Anche per Bagnaia però sta diventando una sorta di giardino di casa, perché il campione del mondo in carica si è imposto per il terzo anno di fila (vincendo anche le due Sprint disputate nel 2023 e nel 2024). Il Red Bull Ring è la quarta pista su cui il piemontese arriva a tre trionfi consecutivi dopo Jerez, Mugello ed Assen.

Per Bagnaia poi quella in Austria è stata sicuramente una domenica speciale, perché è entrato definitivamente nell'Olimpo della classe regina: con la sua 25° vittoria, infatti, ha eguagliato Kevin Schwantz al decimo posto della classifica all-time. Un club ristretto del quale fanno parte solamente delle vere e proprie leggende del motociclismo.