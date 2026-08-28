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MotoGP | Ducati: le novità sul codone le prova Alex Marquez e il risultato si vede subito!

Il pilota del team Gresini ha impressionato nel secondo turno di Aragon arrivando ad appena 10 millesimi dal record della pista, piazzandosi davanti anche al fratello Marc con una diversa soluzione dell'ala posteriore che ha funzionato subito bene.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez sa di poter contare sulla sua superiorità sul circuito di Aragon e ha preferito deliberare la sua Ducati con soluzioni a lui note. Lo stesso discorso non vale per Alex Marquez che, invece, ha l’ambizione di mettersi in caccia del fratello maggiore e a fine giornata gli è stato anche davanti. 

Non deve sorprendere, quindi, se il pilota di punta del team Gresini prosegua le sperimentazioni aerodinamiche sulla Desmosedici azzurra. Anche la Casa di Borgo Panigale sta lavorando sul codone proprio come l’Aprilia e non deve stupire se l’attenzione dei due marchi contendenti nel mondiale si concentri nello stesso punto. 

Il concetto del convogliatore di flusso è interpretato in due modi diversi ma con l’obiettivo di raggiungere lo stesso risultato: migliorare il comportamento del retrotreno in fase di accelerazione e frenata nella speranza di far lavorare meglio il pneumatico posteriore. 

La Ducati ha conservato il suo disegno di base con l’...acquasantiera che è stata mantenuta, ma sono cresciute le paratie laterali dell’ala che sono divise in due elementi visto che è stato mantenuto un soffiaggio verticale. Alex, scegliendo la soluzione innovativa, è riuscito nel secondo turno a portarsi al secondo posto dietro allo straordinario Bezzecchi, segno che l’idea va portata avanti e perseguita. 

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