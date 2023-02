MotoGP | Ducati: la Desmosedici per ora è un laboratorio

Carica lettore audio

La Ducati Desmosedici affidata al collaudatore Michele Pirro è una moto sperimentale. I tecnici di Borgo Panigale nei primi due giorni hanno dedicato molto tempo all’acquisizione dei dati, per trovare la migliore correlazione con i sistemi di simulazione a casa.

La moto, infatti, ha girato strumentata con un misuratore di temperatura sulla spalla della gomma posteriore. Il vistoso rilevatore ve lo facciamo vedere grazie alla preziosa collaborazione dei colleghi di GPOne: è stato montato come propaggine della forcella posteriore, potendo verificare le variazioni di comportamento nei diversi momenti del giro oltre che con l’abbassatore inserito e non.

La Ducati dal punto di vista aerodinamico ha mostrato una carena che nella parte centrale aveva un incavo (cerchio giallo): niente a che fare con il gradino dell’Aprilia che è stato copiato dalla Honda, ma un convogliatore di flusso che sembra sia stato parzializzato da una sorta di coperchio in carbonio. È possibile che siano state fatte delle prove utili all’impianto di raffreddamento.

Per il momento la squadra campione del mondo non ha fatto vedere quali sorprese riserva a livello aerodinamico: come ha ben spiegato Gigi Dall’Igna in occasione della presentazione a Madonna di Campiglio, tocca agli avversari inseguire le moto emiliane e la Ducati può giocare di rimessa, rispondendo con le novità quando sarà necessario…