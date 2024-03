MotoGP | Ducati in Qatar vuole confermare le qualità della GP24

Francesco Bagnaia, fresco di rinnovo biennale con il team ufficiale Ducati, è pronto per dare la caccia a quello che sarebbe il terzo titolo iridato consecutivo nella classe regina del Motomondiale.

La stagione 2024 di MotoGP scatta questo fine settimana a Lusail, sede del Gran Premio del Qatar, una gara che spesso ha visto la Ducati partire forte, da grande protagonista, e Ducati ha già messo il primo tassello sul suo presente e il suo futuro con il rinnovo del piemontese.

Per Ducati sarà però un primo appuntamento importante, perché sarà l'esordio in gara della già molto promettente Desmosedici GP24. Nei test le nuove Rosse hanno subito fatto vedere cose molto interessanti sia sul giro secco che, soprattutto, sul passo gara.

Sia Francesco Bagnaia che Enea Bastianini hanno decantato le doti della nuova Ducati. Entrambi, anche se da posizioni differenti, proveranno a lottare per il titolo Piloti, aiutando Ducati a trionfare ancora in quello Costruttori e a tornare vincenti in quello Team dopo averlo perso in favore di Pramac nel 2023.

"Sono entusiasta di iniziare la mia quarta stagione insieme al Ducati Lenovo Team!", ha dichiarato Bagnaia, che anche quest'anno correrà con il numero 1 sul cupolino della sua moto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ripartiamo dal Qatar, su una pista che mi piace e dove abbiamo ottenuto dei bei risultati in passato. Nei test siamo stati competitivi sia sul passo gara che sul time attack".

"Sono riuscito a fare un gran tempo, ma c’erano anche le condizioni giuste. In gara sarà diverso: mi aspetto molti piloti veloci e la competizione sarà alta. In ogni caso siamo pronti e non vedo l’ora di scendere in pista venerdì pomeriggio".

Enea Bastianini, invece, dovrà lottare anche per meritarsi il rinnovo dopo un 2023 con più ombre che luci soprattutto a causa di diversi infortuni che ne hanno frenato l'adattamento alla Desmosedici GP23.

"Finalmente si torna in pista per la prima gara della stagione e son contento di ripartire dal Qatar, dove ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP nel 2022. Negli ultimi test precampionato a Lusail siamo stati veloci e competitivi; perciò, i presupposti per fare bene ci sono".

"Ovviamente, durante il weekend del GP le condizioni saranno diverse dal test, perciò bisogna restare coi piedi per terra. Lavoreremo sodo fin dal primo turno per iniziare questo 2024 con il piede giusto".